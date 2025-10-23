Tennis, dal 2028 in Arabia Saudita un decimo Masters 1000

Un decimo torneo Masters 1000 si terrà "già nel 2028" in Arabia Saudita, hanno annunciato con una conferenza stampa a Parigi l'ATP e Surj Sports Investment, la società responsabile degli investimenti sportivi per il Fondo Pubblico Saudita (PIF). Giocato su campi in cemento, il torneo sarà programmato "all'inizio della stagione" in una città ancora da definire e durerà "una settimana", ha dichiarato il presidente dell'ATP Andrea Gaudenzi. Creata nel 1990, la categoria Masters 1000 comprende i nove - e presto 10 - tornei più importanti del circuito ATP dopo i quattro Grandi Slam.