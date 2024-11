Totem Automobili svela a Parigi la GT Super no. 07/40 “Hestia”

L’esterno della vettura è caratterizzato da una verniciatura rossa metallizzata triplo strato, una tonalità audace che enfatizza le sue linee eleganti e moderne. Gli interni, progettati per la massima raffinatezza, presentano una pelle estesa Nappa nera, impreziosita da inserti in tessuto realizzati su misura, appositamente concepiti per completare il layout unico della vettura. La GT Super vanta inoltre un ampio utilizzo di fibra di carbonio a vista, con una trama a rombi intricata che cambia aspetto a seconda dell’angolo di osservazione, creando un effetto visivo affascinante. Sotto il cofano, “Hestia” è alimentata da un motore 2.8 litri biturbo sviluppato in esclusiva da Italtecnica per Totem Automobili.