Playoff Nba, impresa Philadelphia: rimonta storica sui Celtics

03 Mag 2026 - 08:40

I Philadelphia 76ers firmano un'impresa storica e tornano a vincere una serie playoff contro i Boston Celtics per la prima volta dal 1982. Al TD Garden finisce 109-100 in gara-7, risultato che completa una clamorosa rimonta da 1-3 e sancisce l'eliminazione della testa di serie numero 2 della Eastern Conference. Philadelphia conduce per gran parte della partita, toccando anche il +18 e resistendo ai ripetuti tentativi di rientro dei padroni di casa, arrivati fino al -1 nei minuti finali. Decisiva la lucidità degli ospiti nel momento più caldo, con un parziale conclusivo che spezza definitivamente l'equilibrio. Protagonista assoluto Tyrese Maxey, autore di una doppia doppia da 30 punti e 11 rimbalzi con 7 assist. Il leader dei Sixers accelera nel finale e piazza un break personale di 8-0 negli ultimi due minuti che chiude la partita. Al suo fianco domina Joel Embiid, che chiude con 34 punti, 12 rimbalzi e 6 assist, conquistando la prima vittoria in carriera in una gara-7 e spezzando la maledizione contro Boston nei playoff. Serata da ricordare anche per il rookie VJ Edgecombe, che gioca senza paura e contribuisce con 23 punti, 6 rimbalzi e 4 assist, diventando il primo esordiente nella storia a realizzare almeno 20 punti, 5 rimbalzi e 5 triple in una gara-7. Più defilato Paul George, che si ferma a 13 punti. Ai Celtics non basta la prova di Jaylen Brown, autore di 33 punti, 9 rimbalzi e 4 assist. L'assenza di Jayson Tatum, fermato da un problema al ginocchio, pesa in maniera decisiva sull'economia della gara. Il coach Joe Mazzulla rivoluziona il quintetto iniziale, ma le scelte non pagano e Boston scivola subito sotto nel punteggio. Determinante anche il tiro da tre: i Celtics chiudono con un 13/49 dall'arco (26,5%), dato che conferma il trend della serie, con Boston sempre sconfitta quando resta sotto il 30%. Si interrompe così una striscia storica: mai prima d'ora i Celtics avevano perso una serie playoff dopo essere stati avanti 3-1. Per Philadelphia è una vittoria che riscrive la storia recente della franchigia e rilancia ambizioni e fiducia nella corsa al titolo.

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