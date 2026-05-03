TENNIS

Tennis: Sinner sfida Zverev, a Madrid Jannik cerca la 'manita'

Cinque vittorie consecutive nei Masters 1000: l'azzurro insegue un'impresa mai riuscita a nessuno

03 Mag 2026 - 09:35
© Getty Images

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Jannik Sinner continua a riscrivere i confini della propria epopea tennistica: a 24 anni è già il più giovane di sempre ad aver centrato almeno una finale in tutti i Masters 1000, e ora, nel giro di due settimane tra Madrid e Roma, si gioca un pezzo della sua stessa leggenda. L’unico ad aver completato il 'Grande Slam dei 1000' resta Novak Djokovic, e all’altoatesino mancano soltanto Madrid e gli Internazionali d’Italia, torneo che un italiano non vince dal 1976, quando ci riuscì Adriano Panatta. L’ultimo ostacolo sulla terra iberica è Alexander Zverev, avversario diventato ormai un classico contemporaneo: il tedesco ha perso gli ultimi tre confronti diretti, tutti negli ultimi due mesi tra Indian Wells, Miami e Montecarlo, e oggi alle 17 proverà a spezzare un tabù che pesa come un macigno. In palio c’è anche un primato assoluto: nessuno, nemmeno Rafa Nadal o Djokovic, è mai riuscito a vincere cinque Masters 1000 consecutivi, traguardo che Sinner può centrare dopo i titoli di Parigi 2025 e di Indian Wells, Miami e Montecarlo nel 2026, serie che ha già prodotto 27 vittorie di fila nei tornei più prestigiosi dopo gli Slam.

La corsa madrilena dell’azzurro, che qui non era mai andato oltre i quarti e nel 2024 si era ritirato per un problema all’anca, è stata una crescita continua: contro il giovane spagnolo Rafael Jodar ha annullato sette palle break, contro Arthur Fils non ne ha concessa nemmeno una, imponendo una superiorità tecnica e mentale che gli avversari definiscono “da muro”, soprattutto nei punti che contano. Per Zverev servirà la partita perfetta, e non è detto che basti: nelle ultime tre sfide non ha vinto un set e ha raccolto appena 20 game. Quello di domenica sarà il quattordicesimo confronto tra i due, con Sinner avanti 9-4 e reduce da otto successi consecutivi, l’ultimo ko risale al 2024. Sarà anche la terza finale tra loro dopo Australian Open e Vienna 2025. L’azzurro punta a ingranare la quinta — il quinto Masters consecutivo — per poi arrivare a Roma con la possibilità di realizzare il sogno del presidente Fitp Angelo Binaghi e dei tifosi italiani: vedere un azzurro tornare re al Foro Italico dopo mezzo secolo.

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