Scenari

Tesla verso la fusione con SpaceX: "è una buona idea"

Elon Musk sembra intenzionato a creare un'unica azienda da 3,5 trilioni di dollari di capitalizzazione

di Redazione Drive Up
21 Ott 2026 - 08:45
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Abbiamo ancora tutti negli occhi la presentazione show della nuova Tesla Roadster. Per la prima volta, un'automobile ha "volato" per davvero, staccandosi da terra grazie a ugelli che sparano aria compressa. Una tecnologia sviluppata in collaborazione con SpaceX, contractor dello Stato Americano sempre di proprietà di Elon Musk, che starebbe pensando seriamente a una fusione.
L'idea è buona
L'eventuale iniziativa costituirebbe un gruppo da 3,5 trilioni di dollari di capitalizzazione. Sebbene Tesla e SpaceX si occupino di tutt'altro, la distanza è ormai solo apparente se si considera l'integrazione di intelligenza artificiale, robotica avanzata per la produzione, comunicazioni satellitari e Data Center. Insomma: la società aerospaziale ha la tecnologia più sofisticata della terra mentre l'azienda di automobili sa, con le sue infrastrutture, come renderla industrializzabile e scalabile nel medio e lungo termine.
Tecnologia integrata
Un progetto coerente con la visione di Musk, che in futuro prevede una comunione tra tecnologia e manifattura dall'IA fino ai trasporti. Sulla terra e nello spazio. "Penso davvero che ci siano ottime ragioni per fondere le aziende, dato che siamo praticamente nella singolarità della superintelligenza, e c'è molto da guadagnare dalla collaborazione sullo sviluppo del software per la superintelligenza, sul design dei chip, sulla robotica, sul trasporto di massa in orbita con la costellazione Starmind e sulla connettività", ha dichiarato Elon.

Ti potrebbe interessare

videovideo
tesla
spacex
elon musk
tesla roadster

Ultimi video

01:35
Alfa Romeo 33 Stradale "Perla Nera", carrozzeria in carbonio e tanta esclusività

Alfa Romeo 33 Stradale "Perla Nera", carrozzeria in carbonio e tanta esclusività

01:45
Antonelli "mondiale", anche fuori dalla pista

Antonelli "mondiale", anche fuori dalla pista

26:06
Puntata del 17 ottobre #DriveUp

Puntata del 17 ottobre #DriveUp

01:34
EICMA 2026: dal 5 all'8 novembre l'83esima edizione a Fiera Milano Rho

EICMA 2026: dal 5 all'8 novembre l'83esima edizione a Fiera Milano Rho

01:32
ASI Fest a Misano, tra automobili d'epoca e motorismo storico

ASI Fest a Misano, tra automobili d'epoca e motorismo storico

02:20
Renault al Salone Auto Parigi 2026, tante vetture esposte e voglia di rinnovare

Renault al Salone Auto Parigi 2026, tante vetture esposte e voglia di rinnovare

15:48
La puntata del 15 ottobre #DriveUp

La puntata del 15 ottobre #DriveUp

02:14
Gran Premio Storico d'Italia, una celebrazione dell'epoca d'oro Ferrari con oltre 200 vetture storiche

Gran Premio Storico d'Italia, una celebrazione dell'epoca d'oro Ferrari con oltre 200 vetture storiche

01:23
Gordon Murray S1, l'interpretazione moderna di una monoposto d'epoca

Gordon Murray S1, l'interpretazione moderna di una monoposto d'epoca

02:05
Subaru E-Outback, carattere da fuoristrada e interni spaziosi

Subaru E-Outback, carattere da fuoristrada e interni spaziosi

01:50
Kia EV2 Long Range, grande autonomia e ricarica veloce

Kia EV2 Long Range, grande autonomia e ricarica veloce

01:44
Volswagen ID. Tiguan, design distintivo e interni avvolgenti

Volswagen ID. Tiguan, design distintivo e interni avvolgenti

01:48
Alfa Romeo 33 Stradale "Perla Nera", la nuova Fuoriserie del Biscione

Alfa Romeo 33 Stradale "Perla Nera", la nuova Fuoriserie del Biscione

02:41
Ferrari Purosangue HS, più dinamicità e aggressività alla guida

Ferrari Purosangue HS, più dinamicità e aggressività alla guida

01:30
L'editoriale: la manovra difensiva europea contro l'importazione di auto cinesi

L'editoriale: la manovra difensiva europea contro l'importazione di auto cinesi

01:35
Alfa Romeo 33 Stradale "Perla Nera", carrozzeria in carbonio e tanta esclusività

Alfa Romeo 33 Stradale "Perla Nera", carrozzeria in carbonio e tanta esclusività

I più visti di Drive Up

Da oggi si potrà fare retromarcia in autostrada

Elodie nuda per il calendario Pirelli: è la protagonista

Puntata del 17 ottobre #DriveUp

Puntata del 17 ottobre #DriveUp

Questa Mercedes G è tempestata di cristalli e perle

L'astronave del mare di Ferrari è quasi pronta

Una Mercedes Classe G piena di cristalli e perle

Sullo stesso tema

Notizie del giorno
Vedi tutti
Markus Krosche
09:10
Milan, Krosche sempre più vicino: chiusura ad un passo. Cosa farà in rossonero
09:05
Mercedes non farà ibridi Range Extender
08:45
Tesla verso la fusione con SpaceX: "è una buona idea"
08:36
Nba: esordio con sconfitta per i 'campioni' di New York, debutto vincente per Lebron James
08:31
Arriva lo Shakhtar, l'Inter deve solo vincere | Como, con lo United sfida storica