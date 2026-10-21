Tesla verso la fusione con SpaceX: "è una buona idea"

Abbiamo ancora tutti negli occhi la presentazione show della nuova Tesla Roadster. Per la prima volta, un'automobile ha "volato" per davvero, staccandosi da terra grazie a ugelli che sparano aria compressa. Una tecnologia sviluppata in collaborazione con SpaceX, contractor dello Stato Americano sempre di proprietà di Elon Musk, che starebbe pensando seriamente a una fusione.

L'idea è buona

L'eventuale iniziativa costituirebbe un gruppo da 3,5 trilioni di dollari di capitalizzazione. Sebbene Tesla e SpaceX si occupino di tutt'altro, la distanza è ormai solo apparente se si considera l'integrazione di intelligenza artificiale, robotica avanzata per la produzione, comunicazioni satellitari e Data Center. Insomma: la società aerospaziale ha la tecnologia più sofisticata della terra mentre l'azienda di automobili sa, con le sue infrastrutture, come renderla industrializzabile e scalabile nel medio e lungo termine.

Tecnologia integrata

Un progetto coerente con la visione di Musk, che in futuro prevede una comunione tra tecnologia e manifattura dall'IA fino ai trasporti. Sulla terra e nello spazio. "Penso davvero che ci siano ottime ragioni per fondere le aziende, dato che siamo praticamente nella singolarità della superintelligenza, e c'è molto da guadagnare dalla collaborazione sullo sviluppo del software per la superintelligenza, sul design dei chip, sulla robotica, sul trasporto di massa in orbita con la costellazione Starmind e sulla connettività", ha dichiarato Elon.