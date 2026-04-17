Tennis, Djokovic salta Madrid: "Continuerò il mio recupero"

È ufficiale la rinuncia di Novak Djokovic all'Open di Madrid: lo ha fatto sapere lo stesso tennista serbo sul proprio Instagram. "Non sono in grado di competere, continuerò il mio recupero come da programma". Dichiarazione che segue quella della giornata di ieri, quando parlando delle sue condizioni fisiche nella tribuna di Real-Stella Rossa, partita dell'Eurolega di basket, aveva fatto presente l'incertezza sulla presenza al torneo. "Spero di poter partecipare. Ho qualche problema fisico e non sono ancora sicuro di poter giocare, ma ci proverò".