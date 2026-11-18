© instagram | Roxanne Bertels
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Vacanza da sogno sulla Costa Blanca per Mathieu van der Poel: proposta di matrimonio a Roxanne Bertels e lieto annuncio del primo figlio in arrivo
Approfittando della pausa di fine stagione del calendario ciclistico, Tech Mathieu van der Poel ha compiuto il grande passo chiedendo la mano della compagna Roxanne Bertels durante una romantica vacanza sulla Costa Blanca spagnola. Tra le immagini che documentano l'evento, la più suggestiva ritrae l'atleta inginocchiata davanti alla partner visibilmente sorpresa con le mani sul viso, seguita da un bacio della coppia che svela un'altra splendida novità: il pancione ben evidente della sposa 33enne, che preannuncia l'arrivo di un figlio.