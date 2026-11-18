Cobolli per il riscatto su Mediaset: contro Tiafoe è caccia alla prima vittoria. Insidia Medvedev per Alcaraz
Il romano vuole sbloccarsi a Torino e trova l'americano, battuto quest'anno nella finale di Acapulco. Esame di russo per il favorito spagnolo
Si entra già nelle fasi caldissime sul veloce indoor dell’Inalpi Arena di Torino, dove è ormai tutto pronto per la quarta giornata delle Nitto Atp Finals 2026. In programma i secondi incontri sia per il Gruppo Ivan Lendl (singolare) sia per il Gruppo Mark Woodforde (doppio). Flavio Cobolli, non prima delle 20.30, va in cerca di riscatto contro l’americano Frances Tiafoe. I due sono pianificati come quarto ed ultimo match (diretta in chiaro su Italia 1 ed in streaming su Sportmediaset.it). Non prima delle 14.00, quindi, sarà la volta dello spagnolo Carlos Alcaraz, che dovrà però ben guardarsi dal moscovita Daniil Medvedev, tornato nella forma dei giorni migliori ed aiutato anche da una superficie che sembra adattarsi particolarmente bene al suo tennis. Ad inaugurare la sessione saranno gli altri azzurri Simone Bolelli ed Andrea Vavassori, anche loro chiamati a rimediare prontamente al prematuro ko arrivato all’esordio. Dall’altro lato della rete (inizio alle 11.30) troveranno lo statunitense Christian Harrison ed il britannico Neal Skupski. Non prima delle 18.00, poi, i riflettori saranno tutti puntati sull’iberico Marcel Granollers e sull’argentino Horacio Zeballos, che affronteranno il binomio di marca teutonica composto da Kevin Krawietz e Tim Puetz.
SINGOLARE
Una sfida dal sapore di spareggio. I debuttanti Flavio Cobolli e Frances Tiafoe, reduci dalle rispettive sconfitte in due parziali contro il russo Daniil Medvedev e lo spagnolo Carlos Alcaraz, si affrontano in quello che rappresenta un vero e proprio match-crocevia per rimanere in corsa per le semifinali. L’imprevedibile statunitense conduce per 4-1 nel bilancio degli scontri diretti. L’unica affermazione di Cobolli, però, è anche quella più rilevante, dato che si è materializzata nella finale (marzo 2026) dell'evento ATP 500 di Acapulco, portata a casa in due set molto tirati dal giovane romano. Tuttavia l’americano, che si è imposto nei primi due incroci in carriera, sempre quest’anno ha avuto modo di rifarsi, superando Cobolli al primo turno sia sul cemento di Indian Wells sia sull'erba di Halle. Si sono resi protagonisti di un grande esordio torinese, invece, gli ex numeri uno del mondo Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev, che guardano gli altri due dall'alto nel girone. L’attuale versione del russo, se si considera il manto rapidissimo, può creare vari grattacapi allo spagnolo, che è davanti per 7-3 nel computo dei precedenti. Nella stagione attuale il conto recita 1-1, con Medvedev (vincitore del Torneo dei Maestri nel 2020 all'O2 Arena di Londra) che si è imposto a sorpresa a metà marzo nella semifinale di Indian Wells mentre Alcaraz ha avuto la meglio in quella giocata alla fine di ottobre in quel di Vienna.
DOPPIO
Una gara da non sbagliare. Dopo il passo falso al debutto, infatti, Simone Bolelli ed Andrea Vavassori non possono più permettersi tentennamenti. L’imperativo, quindi, è vincere, anche non sarà una missione semplice contro Christian Harrison e Neal Skupski, qualificatisi per le Nitto Atp Finals alla loro prima stagione insieme. L'americano ed il britannico si sono garantiti un posto a Torino in gran parte grazie ai due titoli Slam ottenuti agli Australian Open ed agli US Open. Sono una delle sole tre coppie negli Anni 2000 ad aver conquistato entrambi i tornei nella stessa stagione. Da non perdere pure la sfida tra lo spagnolo Marcel Granollers e l’argentino Horacio Zeballos contro i tedeschi Kevin Krawietz e Tim Puetz. Ad affrontarsi, infatti, ci sono rispettivamente i finalisti dell’edizione 2023 ed i vincitori di quella del 2024. In palio c'è la vetta solitaria del raggruppamento.
LE PARTITE DI MERCOLEDÌ 18 NOVEMBRE
Inalpi Arena - Inizio alle ore 11.30
[2] Christian Harrison (USA)/Neal Skupski (GBR) vs [5] Simone Bolelli (ITA)/Andrea Vavassori (ITA)
Non prima delle ore 14.00
[2] Carlos Alcaraz (ESP) vs [4] Daniil Medvedev (RUS)
Non prima delle ore 18.00
[3] Marcel Granollers (ESP)/Horacio Zeballos (ARG) vs [7] Kevin Krawietz (GER)/Tim Puetz (GER)
Non prima delle ore 20.30 con diretta su Italia 1 e streaming su Sportmediaset.it
[5] Flavio Cobolli (ITA) vs [7] Frances Tiafoe (USA)
CLASSIFICA GRUPPO IVAN LENDL
1) Carlos ALCARAZ 1-0 (set 2-0, game 12-4)
2) Daniil MEDVEDEV 1-0 (set 2-0, game 13-9)
3) Flavio COBOLLI 0-1 (set 0-2, game 9-13)
4) Frances TIAFOE 0-1 (set 0-2, game 4-12)
CLASSIFICA GRUPPO MARK WOODFORDE
1) Kevin KRAWIETZ/Tim PUETZ 1-0 (set 2-0, game 12-4)
2) Marcel GRANOLLERS/Horacio ZEBALLOS 1-0 (set 2-0, game 12-8)
3) Simone BOLELLI/Andrea VAVASSORI 0-1 (set 0-2, game 8-12)
4) Christian HARISON/Neal SKUPSKI 0-1 (set 0-2, game 4-12)