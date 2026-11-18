Una sfida dal sapore di spareggio. I debuttanti Flavio Cobolli e Frances Tiafoe, reduci dalle rispettive sconfitte in due parziali contro il russo Daniil Medvedev e lo spagnolo Carlos Alcaraz, si affrontano in quello che rappresenta un vero e proprio match-crocevia per rimanere in corsa per le semifinali. L’imprevedibile statunitense conduce per 4-1 nel bilancio degli scontri diretti. L’unica affermazione di Cobolli, però, è anche quella più rilevante, dato che si è materializzata nella finale (marzo 2026) dell'evento ATP 500 di Acapulco, portata a casa in due set molto tirati dal giovane romano. Tuttavia l’americano, che si è imposto nei primi due incroci in carriera, sempre quest’anno ha avuto modo di rifarsi, superando Cobolli al primo turno sia sul cemento di Indian Wells sia sull'erba di Halle. Si sono resi protagonisti di un grande esordio torinese, invece, gli ex numeri uno del mondo Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev, che guardano gli altri due dall'alto nel girone. L’attuale versione del russo, se si considera il manto rapidissimo, può creare vari grattacapi allo spagnolo, che è davanti per 7-3 nel computo dei precedenti. Nella stagione attuale il conto recita 1-1, con Medvedev (vincitore del Torneo dei Maestri nel 2020 all'O2 Arena di Londra) che si è imposto a sorpresa a metà marzo nella semifinale di Indian Wells mentre Alcaraz ha avuto la meglio in quella giocata alla fine di ottobre in quel di Vienna.