Suzuki: arriva e VITARA, la prima elettrica della Casa giapponese

Fiore all’occhiello è, come da tradizione, la trazione integrale, in questo caso elettrica: il sistema 4WD “ALLGRIP-e” in grado di mettere in risalto, non solo le già note capacità fuoristradistiche, ma anche le prestazioni legate al motore alimentato a batterie. Il sistema sfrutta tutto il know how di Suzuki in tema di 4x4 in grado di garantire un controllo preciso e un’ottima reattività in tutte le situazioni. È stata aggiunta la modalità “trail”, un’ulteriore possibilità per districarsi al meglio sui terreni più accidentati, grazie all’intervento del differenziale a slittamento limitato (LSD) capace di trasmettere, in caso di necessità, una porzione della coppia motrice anche quando una delle due ruote dello stesso asse slitta, garantendo sempre la trazione.