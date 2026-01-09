Logo SportMediaset

Sparco vestirà i piloti Hyundai e Genesis Magma

Dal 2026 Sparco vestirà piloti e team Hyundai Motorsport e Genesis Magma Racing nelle principali competizioni mondiali

di Redazione Drive Up
09 Gen 2026 - 15:39
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Dal 2026 Sparco diventerà partner tecnico ufficiale di Hyundai Motorsport nel FIA World Rally Championship, con un accordo che coinvolgerà anche Genesis Magma Racing nei programmi del FIA World Endurance Championship e dell’IMSA.
Endurance e non solo
La collaborazione mette insieme due realtà di riferimento assoluto nel motorsport internazionale, accomunate da una forte vocazione per innovazione, ricerca e prestazioni. Rally ed endurance rappresentano un banco di prova estremo, ideale per sviluppare e affinare soluzioni tecniche destinate alle competizioni di vertice.
Equipaggiamento su misura tra sicurezza e performance
Le nuove tute Sparco saranno progettate per garantire traspirabilità, gestione del calore, leggerezza e libertà di movimento, nel pieno rispetto degli standard di sicurezza FIA. La stessa attenzione sarà riservata a guanti, scarpe e underwear omologati, tutti realizzati su misura per i piloti e personalizzati secondo l’identità visiva dei team. La partnership coinvolgerà anche l’abbigliamento tecnico per i meccanici, con tute e calzature pensate per assicurare ergonomia, protezione e rapidità di intervento, rafforzando la sinergia tra vettura, equipaggio e squadra in ogni contesto di gara.

sparco
hyundai
genesis

