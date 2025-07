"Sparco X Maserati fan collection": il debutto al GT World Challenge

La collezione è realizzata per i fan e ispirata ai campioni; e per la sua anteprima non poteva trovare palcoscenico migliore della tappa del GT World Challenge 2025 sul circuito di Misano, cornice perfetta in occasione della “home race” del Tridente all’interno del calendario del GT2 European Series, tra le Maserati GT2 che hanno collezionato successi e la MCXtrema che ha attirato gli sguardi di tutti nel paddock.