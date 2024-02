Sparco al cinema con Race for Glory - Audi vs Lancia: veste Scamarcio

IL FILM

Il film è in uscita il 14 marzo e racconta una rivalità storica

Sparco veste Scamarcio in Race for Glory - Audi vs Lancia











© ufficio-stampa 1 di 7 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Sin dal suo ingresso nel mondo del rally nel lontano 1977, Sparco è stata un marchio di riferimento per i team, i piloti del motorsport e per gli appassionati di corse automobilistiche in tutto il mondo. La storia di Sparco è legata a filo doppio con la storia delle vittorie e delle sfide dei migliori team e dei piloti, che da sempre cercano di spingersi oltre i propri limiti. L’esperienza maturata sul campo gara ha alimentato la ricerca e sviluppo, facendo divenire l’azienda il punto di riferimento per l’innovazione nel motorsport.

Negli anni '80, Sparco si lega alla storia del team Lancia Martini Racing ed al grande successo nella storia del campionato del mondo rally, divenendo il supporto tecnico essenziale per il team di Cesare Fiorio, contribuendo al successo della squadra e consolidando la propria reputazione nel settore. Un legame quello tra Sparco e Martini Racing che si è tradotto nella storia in prodotti all’avanguardia per la sicurezza delle corse e del pilota in gara.

Di fatti, l’allestimento da gara delle auto da rally del team Lancia Martini Racing prevedeva l’installazione degli storici sedili in carbon-kevlar (ora riproposti in versione resto-mod) ed alcuni dei più grandi piloti, tra cui, Markku Alén, Walter Röhrl, Henri Toivonen, Miki Biasion, Didier Auriol e Juha Kankkunen, hanno indossato le iconiche tute Martini Racing (anch’esse riproposte in versione omologata) cha da sempre l’emblema del più alto standard di sicurezza.

La collaborazione con il team Lancia Martini Racing è stata una pietra miliare nella storia di Sparco e ha contribuito a forgiare la sua eredità nel mondo delle corse automobilistiche, tanto che l'azienda ha svolto un ruolo chiave nella narrazione del film Race for Glory - Audi Vs Lancia, offrendo sia un supporto tecnico con l’abbigliamento da gara in fedele replica Sparco Martini Racing, che di supporto per la ricostruzione degli eventi che per gli altri i costumi di scena.

Infatti, i costumi di scena di attori e stuntman in fedele replica livrea Martini Racing, sono veri e propri prodotti racing con i più alti standard di sicurezza su misura, replicando inoltre il servizio che Sparco, abitualmente, offre ai suoi piloti. Gli stessi alti standard di sicurezza, sono stati dedicati ai lavoratori del film, tant’è che Sparco non si è limitata a confezionare solo l’abbigliamento da gara omologato di stuntman ed attori, ma anche tutti gli operatori del film è stata dotata di calzature di sicurezza della linea Practice e Gymkhana di Sparco Teamwork, assicurandosi così i più alti standard di sicurezza, comfort e performance sul luogo di lavoro.

Le calzature di sicurezza Sparco Teamwork combinano l'esperienza di Sparco per la sicurezza nel motorsport con innovazione e conformità normativa sul posto di lavoro. Ideali per officine, magazzini e cantieri, offrono leggerezza, compattezza e stile sportivo distintivo.

Il film, Race for Glory - Audi vs Lancia è diretto da Stefano Mordini, scritto dallo stesso Mordini con Filippo Bologna e Riccardo Scamarcio, narra l’incredibile storia del Campionato del mondo di rally del 1983, in cui i coraggiosi sfavoriti del team Lancia, guidati dal carismatico Cesare Fiorio – interpretato da Riccardo Scamarcio – affrontarono il potente team Audi in un’impresa che sembrava impossibile, dando vita una delle più grandi sfide della storia dello sport. Cesare Fiorio, nasce come pilota di rally e poi diviene il fondatore del reparto corse della Lancia, nonché il direttore sportivo di Lancia e Fiat che vinse numerosissimi campionati mondiali.

"È un onore per noi fare parte di questa produzione cinematografica che celebra una delle epoche d'oro del rally", ha dichiarato Niccolò Bellazzini, Brand Manager di Sparco. "Siamo grati per l'opportunità di condividere la nostra conoscenza e la nostra passione per il motorsport e il rally, con un pubblico più ampio attraverso il cinema".

Nel cast, al fianco di Scamarcio, Volker Bruch, Katie Clarkson-Hill, Esther Garrel, Giorgio Montanini, Gianmaria Martini, Haley Bennett e Daniel Brühl. Il film è una produzione Lebowski con Rai Cinema, coprodotto da Davis Film in associazione con Mas S.r.l., prodotto da Riccardo Scamarcio e Jeremy Thomas, coprodotto da Victor Hadida. Race for Glory - Audi vs Lancia uscirà nelle sale il 14 marzo distribuito da Medusa Film.