Sfida la pozzanghera: Aston Martin in panne

Troppo alta

Una volta sceso dall'auto, il conducente ha spiegato che l'abitacolo era asciutto ma che l'acqua era riuscita a penetrare nel vano motore, avendo evidentemente sottovalutato l'effettiva profondità dell'allagamento. Nei frame conclusivi del filmato si notano tre persone intente a esaminare il propulsore e il gancio di traino già montato sul paraurti anteriore, il che conferma il successivo trasferimento della vettura a rimorchio.

Costoso

Dal punto di vista tecnico, la nuova Vantage presenta le prese d'aria posizionate nella parte anteriore e bassa del vano motore, in linea con la calandra. Poiché il livello dell'acqua ha coperto la sezione frontale, il propulsore V8 biturbo da 4.0 litri ha aspirato il liquido, subendo un blocco idraulico. Trattandosi di un fluido incomprimibile, l'acqua all'interno della camera di combustione causa generalmente gravi danni strutturali a bielle e pistoni.