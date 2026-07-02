Stranezze

Sfida la pozzanghera: Aston Martin in panne

Un errore di valutazione che è costato oltre 200.000 euro

di Redazione Drive Up
02 Lug 2026 - 08:03
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© X

© X

Un errore di valutazione stradale costa molto caro al proprietario di una nuova Aston Martin Vantage. Il video dell'episodio, circolato su X, mostra la coupé britannica di colore argento mentre tenta di attraversare un tratto di strada allagato. Circa a metà del guado, il motore si è spento improvvisamente, lasciando il veicolo bloccato al centro della carreggiata.

Troppo alta
Una volta sceso dall'auto, il conducente ha spiegato che l'abitacolo era asciutto ma che l'acqua era riuscita a penetrare nel vano motore, avendo evidentemente sottovalutato l'effettiva profondità dell'allagamento. Nei frame conclusivi del filmato si notano tre persone intente a esaminare il propulsore e il gancio di traino già montato sul paraurti anteriore, il che conferma il successivo trasferimento della vettura a rimorchio.
Costoso
Dal punto di vista tecnico, la nuova Vantage presenta le prese d'aria posizionate nella parte anteriore e bassa del vano motore, in linea con la calandra. Poiché il livello dell'acqua ha coperto la sezione frontale, il propulsore V8 biturbo da 4.0 litri ha aspirato il liquido, subendo un blocco idraulico. Trattandosi di un fluido incomprimibile, l'acqua all'interno della camera di combustione causa generalmente gravi danni strutturali a bielle e pistoni.

pozzanghera
sfida
aston martin

Ultimi video

02:18
Zeekr 7GT

Zeekr 7GT

02:13
Pikes Peak 2026

Pikes Peak 2026

01:28
Formula E a Shanghai

Formula E a Shanghai

02:00
Skoda Peaq svelata a Ginevra

Skoda Peaq svelata a Ginevra

01:47
DS N°7 debutta agli Open d'Italia di Golf

DS N°7 debutta agli Open d'Italia di Golf

01:12
Mondiale rally, tappa 8

Mondiale rally, tappa 8

01:12
L'Aprilia domina Assen

L'Aprilia domina Assen

01:29
F1: strapotere Mercedes

F1: strapotere Mercedes

25:34
Puntata Summer Edition del 27 giugno #DriveUp

Puntata Summer Edition del 27 giugno #DriveUp

02:06
La Macchina Nel Tempo: Ape - Campi di battaglia

La Macchina Nel Tempo: Ape - Campi di battaglia

01:30
Ringo's Garage: Pastrana, Gymkhana "Aussie Shred"

Ringo's Garage: Pastrana, Gymkhana "Aussie Shred"

02:14
Suzuki Bike Day 2026

Suzuki Bike Day 2026

02:52
Volkswagen Golf GTI Edition 50

Volkswagen Golf GTI Edition 50

02:13
Volkswagen Golf GTI Edition 50

Volkswagen Golf GTI Edition 50

02:23
Volvo EX60 e EX60 Cross Country a Roma

Volvo EX60 e EX60 Cross Country a Roma

02:18
Zeekr 7GT

Zeekr 7GT

I più visti di Drive Up

Scopre una Porsche 911 in fondo al fiume Arno

La Porsche 911 rimasta per anni sotto il fiume Arno

La Macchina Nel Tempo: Porsche - Un mondo a parte

La Macchina Nel Tempo: Porsche - Un mondo a parte

Lamborghini e Ducati verso l'uscita da Volkswagen

Lamborghini alla Milano Design Week

Lamborghini alla Milano Design Week

Ferrari, la Luce è un successo: esauriti gli ordini in Cina

Notizie del giorno
Vedi tutti
09:55
La Juventus alza l'offerta per Kolo Muani: i dettagli
09:50
L'appello del ct Tuchel: "Papà e mamme, niente scuola per i vostri figli: devono guardare l'Inghilterra!"
 Antonio Conte
09:42
Conte a tutti i costi: i club della Serie A pronti a pagare per riaverlo in Nazionale
Paolo Maldini
09:23
Prima il dt, poi il ct: Maldini si è preso 48 ore per decidere, il sì è più vicino
09:08
Malagò 'affida' l'Italia a Maldini e Conte: è la coppia giusta?