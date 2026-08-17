Un orologio da 40 mila euro per i 140 anni dell'automobile

Un anniversario come i 140 anni dell'automobile, deve essere festeggiato a dovere. La paternità dell'invenzione è assegnata a Karl Benz, che nel 1886 brevettò la Benz Patent-Motorwagen, considerata la prima autovettura spinta da un motore a combustione. Questo veicolo a tre ruote - oltre ad aver cambiato il mondo - porterà alla nascita della Mercedes.

Per pochi

Essere i diretti eredi è un privilegio che interessa non soltanto del mondo dell'automobile. Un "compleanno" così importante, merita un regalo altrettanto importante. Mercedes ha scelto la maison IWC per realizzare un segnatempo che raccontasse questa incredibile storia. Il modello scelto come base è il Pro Pilot: il più riconoscibile tra quelli nel catalogo IWC. Dietro il fondello, è stato applicato sul vetro il logo "Mercedes-Benz" in tinta oro.

Calendario

La caratteristica tecnica principale è la presenza del calendario perpetuo. L'orologio indica data, giorno della settimana, mese dell'anno e fase lunare. Il calibro è - ovviamente - automatico e ha una riserva di carica di 60 ore. Il bracciale in gomma non è fisso, può essere sostituito con altri secondo il proprio gusto e la propria visione di stile. IWC produrrà soltanto 140 esemplari di quest'orologio, uno per ogni anno di storia dell'automobile. Il prezzo di listino è di 40.900 euro.