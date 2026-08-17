Giochi Mediterraneo, Cito (Taekwondo): "Qui per onorare la maglia azzurra"

17 Ago 2026 - 11:10
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Il taekwondo sbarca ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. Il 22 e 23 agosto, al Palazzetto Giovanni Paolo II di Massafra, l'Italia sarà in gara in tutte le categorie olimpiche, maschili e femminili, con una squadra composta da otto atleti: quattro uomini e quattro donne, chiamati a misurarsi con i migliori interpreti del Mediterraneo. "La nostra Nazionale schiera atleti giovani, in piena crescita, che gareggeranno per dare il massimo e onorare la maglia azzurra. Non posso prevedere i risultati, ma conosco la voglia, il cuore e l'impegno che metteranno. Sappiamo che il livello sarà altissimo: l'area del Mediterraneo, nel taekwondo, esprime alcune delle nazioni più forti al mondo, a livello mondiale e olimpico. Sarà una grande occasione di confronto tra Paesi leader", ha dichiarato Angelo Cito, presidente della Federazione Italiana Taekwondo. A guidare il gruppo sarà Dennis Baretta (-68 kg), reduce dalla medaglia di bronzo conquistata ai Campionati Europei 2026 di Monaco di Baviera. Accanto a lui, anche Lucrezia Maloberti (-49 kg), Anna Cuorvo (-57 kg) e Gaetano Cirivello, (-58kg) che apriranno il programma sabato 22 agosto. Il giorno seguente, invece, toccherà ad Angelo Mangione (-80 kg), Mattia Molin (+80 kg), Anna Gertrud Gruber (-67 kg) e Ana Ciuchitu (+67 kg), che completano la rappresentanza azzurra.

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