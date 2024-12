Sealion 7, il “leone marino”, la settima vettura 100% elettrica di BYD è pronta a fare il suo debutto sulle strade italiane

L’abitacolo è “illuminato” dall’ampio tetto panoramico di serie che, nelle giornate più calde, può essere schermato grazie alla tendina elettrica. Ampia anche la scelta di vani porta-oggetti (più di 20), per soddisfare qualsiasi tipo di esigenza da parte degli occupanti, compreso un pad di ricarica wireless per lo smartphone. Tutte le versioni di Sealion 7 sono dotate - di serie - di un sistema di ricarica in corrente alternata trifase da 11 kW e di uno per la ricarica rapida in corrente continua. La nostra versione, con batteria più grande, può raggiungere una potenza di ricarica di 230 kW in corrente continua e può essere ricaricata dal 10% all'80% in soli 24 minuti. “Sealion 7 è la dimostrazione di come BYD stia reagendo alla domanda e ai gusti dei clienti europei - ha dichiarato nel corso della conferenza stampa Stella Li, Executive Vice President di BYD - ampliando la gamma di prodotti per garantire la migliore copertura possibile nei principali segmenti di mercato. Questo sarà un fattore determinante per continuare a crescere in Europa”.