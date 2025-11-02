La Lamborghini di Cristiano Ronaldo Jr.

La Lamborghini Urus S è l'evoluzione della Urus base, che offre un aumento di potenza fino a 666 CV, la stessa della Performante, ma con un'impostazione più orientata al lusso e alla versatilità quotidiana rispetto alla sorella più sportiva. Le differenze principali riguardano l'estetica, con una linea più raffinata, e le caratteristiche di guida: l'Urus S ha un setup meno estremo, un'ampia personalizzazione e non include la modalità "Rally" specifica della Performante, pur condividendo lo stesso motore. Quindi possiamo definirla la versione "meno estrema" del Suv di Lamborghini.