DI PADRE IN FIGLIO

La Lamborghini di Cristiano Ronaldo Jr.

A soli 15 anni, il figlio maggiore di Cr7 è possessore di una Urus S

di Redazione Drive Up
02 Nov 2025 - 14:27
© Foto da web

© Foto da web

La passione per il calcio la stessa di papà, così come quella per le auto. Cristiano Ronaldo Jr. ha solo 15 anni, ma secondo quanto apparso sui suoi profili social è già possessore di un'auto. Con tutta probabilità il regalo arriva direttamente dal garage di CR7 (valore circa 265 mila Euro), collezionista di gol e supercar. Lamborghini Urus S di colore bianco, e dall'immagine non sembra la versione aggiornata del 2025, quindi un altro indizio che fa pensare alla provenienza familiare. Un ottimo inizio, considerando che ai tempi del Manchester United suo padre acquistò come prima auto una Audi S3

Non la può guidare 

Cristiano Ronaldo Jr. dovrà aspettare fino ai 18 anni per godersela in strada, età in cui in Arabia Saudita si è liberi di guidare. Tuttavia, essendo nato in California, già a 16 anni (li compirà il prossimo 16 giugno) potrà richiedere una patente provvisoria (learner's permit) supervisionata da un adulto. Inoltre, in Arabia Saudita ci sono delle eccezioni, tra le quali la possibilità per gli stranieri di ottenere un permesso di guida dai 17 anni, sempre con la supervisione. Così il giovane Ronaldo, potrebbe iniziare a prendere confidenza con il potente Suv della Casa del Toro.

Lamborghini Urus S

La Lamborghini Urus S è l'evoluzione della Urus base, che offre un aumento di potenza fino a 666 CV, la stessa della Performante, ma con un'impostazione più orientata al lusso e alla versatilità quotidiana rispetto alla sorella più sportiva. Le differenze principali riguardano l'estetica, con una linea più raffinata, e le caratteristiche di guida: l'Urus S ha un setup meno estremo, un'ampia personalizzazione e non include la modalità "Rally" specifica della Performante, pur condividendo lo stesso motore. Quindi possiamo definirla la versione "meno estrema"  del Suv di Lamborghini.

