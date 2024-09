Salone Auto Torino 2024, tutte le novità

GRANDE SHOW

Più che un salone, una grande festa della mobilità nel cuore del capoluogo piemontese dove il pubblico ha potuto vedere e toccare con mano, gratuitamente, tutte le novità del mondo a quattro e a due ruote

Salone Auto Torino 2024











Nella centralissima via Roma il Gruppo Stellantis presente con tanti modelli, fra cui Fiat Grande Panda che farà il suo debutto su strada nei prossimi mesi, l'Alfa Romeo Junior, fresca di presentazione fino al nuovo Opel Frontera. Così come il Gruppo molisano DR Automobiles che ha portato a Torino ben 27 modelli, fra cui 3 suv dell'inedito brand Tiger e le nuove Sportequipe 6 e Sportequipe 7

Fra le più fotografate, la Yangwang U9, supercar 100% elettrica ad alte prestazioni del marchio di lusso di BYD. A Torino è stata anche la prima volta per il mercato italiano del Gruppo Dongfeng Motor Corporation che ha svelato due vetture a zero emissioni: la compatta Box, in anteprima europea e Voyah Courage, suv dalle linee squadrate e dalle dimensioni generose. Debutto in società anche per i due primi modelli arrivati in Italia del Gruppo cinese OMODA & JAECOO, Omoda 5 e Jaecoo 7: design innovativo, tecnologia di ultima generazione, con soluzioni all’avanguardia.

A due passi da Via Roma, in Piazza Castello ha fatto una delle sue prime apparizioni davanti al pubblico italiano la Renault 5 E-tech la compatta 100% elettrica della Casa francese, accanto alla versione sportiva della prima city car a zero emissioni di Alpine, la A290. E poi ancora le ultime novità di Dacia, dal nuovo Duster all’ultima versione della Spring. Nissan ha schierato, invece, allo stand l’ultima versione di Qashqai, suv di successo del brand giapponese, mentre Mazda ha presentato l’ammiraglia CX-80. Rimanendo nella terra del Sol Levante, apprezzata e fotografata è stata anche la supersportiva Honda Civic Type-R. Test drive, show car, numerose vetture disegnate dai più famosi carrozzieri italiani e anche due ruote, come allo stand di Suzuki, dove il pubblico ha potuto ammirare le versioni “Legend” della GSX-8R dedicate ad altrettanti piloti che hanno lasciato emozioni indelebili nel pubblico del motorsport. Allo stand erano esposte le inedite livree dedicate a Uncini, Lucchinelli, Schwantz e Capirossi, quattro piloti leggendari che hanno scritto capitoli indimenticabili nella storia della classe regina del motociclismo.

“Un grande successo di pubblico, tante le persone che hanno guardato le auto, ci sono entrate e le hanno provate su strada - ha dichiarato Andrea Levy Presidente del Salone Auto Torino - Questo è il risultato al quale volevamo arrivare e attorno a questo concetto abbiamo costruito un format innovativo, un evento popolare in cui vengono raccontate tutte le sfumature della passione automobilistica e in cui si avvicinano le novità delle case alle persone, con tutte le differenti peculiarità di tecnologia e alimentazione”.