Ryanair: che noia lo scontro social con Elon Musk

Non passa un giorno senza che Elon Musk non si permetta d'intervenire in qualsiasi discussione il suo algoritmo li suggerisca. Quando il CEO di Ryanair, Michael O’Leary (un altro personaggio), ha dichiarato di non voler installare le antenne Starlink sui suoi aerei perché "comporta un aumento del consumo di carburante del 2% a causa del peso e della resistenza aerodinamica", la reazione di Musk non si è fatta attendere. Lo spettacolo può iniziare.

Tutto sui social

Maniaco com'è di attenzione, Musk si è - letteralmente - comprato Twitter (rinominato "X") per farne la sua arena di comunicazione. La reputazione che si è costruito e l'enorme seguito accumulato, gli permettono una libertà di manovra che non ha precedenti e uscite di cattivo gusto senza conseguenze. Lo dimostra la pubblicazione di un sondaggio dove chiede ai suoi follower se deve acquistare Ryanair. Degli 800 mila utenti (su 32 milioni) che hanno partecipato, l'80% ha risposto sì.

Scontro diretto

Tutto nato da un'intervista che un Amministratore delegato ha rilasciato a Reuters per spiegare la decisione - legittima - di non equipaggiare i suoi velivoli con il wi-fi. Eppure - secondo Musk - se Starlink è stato scelto da Lufthana e Sandinavian Airlines, forse O’Leary è “male informato” (cito) sui costi di gestione di una compagnia aerea. La risposta piccata del vulcanico dirigente non si è fatta attendere: "È un idiota, molto ricco, ma pur sempre un idiota che controlla una piattaforma come X che è una fogna", ha scritto. L'uomo più ricco del mondo non si fa trattare così: "Il CEO di Ryanair è un completo idiota: licenziatelo". Uno scambio di insulti virtuale tra due uomini adulti di potere. Che noia.