Rose Villain è il nuovo volto di BMW

Il marchio bavarese conferma la musica, dopo la collaborazione con Achille Lauro, per parlare alla Generazione Z e agli under 35

di Redazione Drive Up
14 Gen 2026 - 11:12
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

BMW Italia annuncia una nuova collaborazione con Rose Villain, artista tra le più riconoscibili del panorama musicale contemporaneo, pensata per rafforzare il legame con il pubblico under 35. Una scelta che nasce dalla volontà di avvicinare mondi apparentemente lontani ma affini per valori: da un lato la passione per il Motorsport e il DNA sportivo di BMW M, dall’altro un linguaggio creativo capace di parlare in modo diretto alle nuove generazioni.
Stessa visione
La collaborazione si fonda su un terreno comune fatto di autenticità, innovazione e capacità di interpretare il presente. Rose Villain porterà il suo stile e la sua visione in una comunicazione che dialoga con la cultura pop e digitale, restando coerente con l’identità del marchio. Il progetto prenderà forma attraverso eventi dedicati, contenuti digitali originali, produzioni video e live experience ospitate in location simboliche, pensate per coinvolgere attivamente la community.
Verso i giovani
Per BMW Italia si tratta di un passo strategico nel percorso di avvicinamento ai giovani, con l’obiettivo di raccontare una mobilità individuale più umana, intelligente e sostenibile. Nei prossimi mesi la partnership si svilupperà con appuntamenti e contenuti continuativi, rafforzando il posizionamento del marchio come punto di riferimento capace di coniugare tecnologia, design e responsabilità sociale.

rose villain
bmw

