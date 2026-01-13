Logo SportMediaset

Dacia farà una seconda auto elettrica

Il marchio di proprietà Renault conferma i piani di espansione nel segmento a zero emissioni

di Redazione Drive Up
13 Gen 2026 - 10:24
Ci sarà una seconda Dacia elettrica. Il suo debutto - con buone probabilità - è previsto al Salone di Parigi 2026 e non sostituirà la Spring: andrà ad affiancarla ma costerà di più. Questo, in sintesi, il piano di espansione nel segmento a zero emissioni del marchio rumeno. Si tratta di un obiettivo piuttosto ambizioso, perché l'attuale gamma è già tra le più accessibili sul mercato europeo.
Base Twingo
Il progetto si sviluppa a partire dalla nuova Twingo. Sono ancora le sinergie con Renault a offrire gli strumenti per inserirsi in un segmento complicato. L'automobile elettrica, seppur in crescita, non rientra ancora tra le preferenze degli automobilisti europei, che per la stragrande maggioranza scelgono piuttosto l'ibrido. Le utilitarie - come la Spring - sono comunque le più apprezzate perché garantiscono autonomia sufficiente per un uso quotidiano in città a un prezzo d'acquisto accessibile.
Convivenza possibile
La logica dietro è dunque chiara: raddoppiare l'offerta di prodotto per soddisfare una richiesta che sembra destinata a crescere. La decisione di inserirsi al di sopra di Spring - il listino dovrebbe partire da 18 mila euro - è coerente con un marchio come Dacia che riceve maggior supporto e consenso attraverso queste operazioni di posizionamento. Secondo le indiscrezioni, avrà l'aspetto di un SUV e sarà prodotta in Europa. 

