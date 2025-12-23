Renault Filante Record 2025: 1000 km con una batteria da 87 kWh

Assomiglia alla Batmobile, non è nera, ma blu ultravioletto. Stiamo parlando della Renault Filante Record 2025 che in Marocco ha vinto la sua sfida. La demo-car elettrica, equipaggiata con una batteria da 87 kWh, la stessa capacità di quella di Scenic E-Tech Electric, ha percorso 1000 km senza mai fermarsi a ricaricare. Missione compiuta grazie a tre piloti che si sono alternati alla guida in 10 ore.