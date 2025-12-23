Logo SportMediaset

Renault Filante Record 2025: 1000 km con una batteria da 87 kWh

Missione compiuta per la demo-car elettrica della casa francese

di Simone Redaelli
23 Dic 2025 - 15:43
Assomiglia alla Batmobile, non è nera, ma blu ultravioletto. Stiamo parlando della Renault Filante Record 2025 che in Marocco ha vinto la sua sfida. La demo-car elettrica, equipaggiata con una batteria da 87 kWh, la stessa capacità di quella di Scenic E-Tech Electric, ha percorso 1000 km senza mai fermarsi a ricaricare. Missione compiuta grazie a tre piloti che si sono alternati alla guida in 10 ore.

Renault Filante Record 2025, missione compiuta

Viaggio in Marocco, all'Utac Desert Test Track per vedere da vicino l'impresa della casa della Losanga. Un anello di circa quattro km a fare da cornice al record. La Renault Filante Record 2025, ora di nome e di fatto, ha percorso 1.008 km in meno di 10 ore, alla velocità media di 102 km/h, con un consumo di 7,8 kWh/100km. All’arrivo, Filante Record 2025 aveva ancora l’11% di autonomia disponibile, abbastanza per percorrere oltre 120 km a una velocità di oltre 100 km/h. La dimostrazione che, in condizioni simili a quelle autostradali, l'autonomia non è più un problema. 

Per stabilire questo record, ci voleva un veicolo adatto ed emblematico. I designer hanno immaginato un’auto il cui design potesse rendere omaggio alla storia di Renault. Hanno tratto ispirazione dai record stabiliti in passato dalla Marca in termini di efficienza, velocità e resistenza, per inventare un veicolo in grado di coniugare passato e futuro.  

Con la sua inedita tinta blu ultravioletto, Filante Record 2025 rende omaggio, 100 anni dopo, alla 40 CV dei record del 1925. Fa l’occhiolino anche all’Étoile Filante del 1956, integrando al tempo stesso anche riferimenti al mondo dell’aeronautica. La cupola protettiva ricorda il cockpit degli aerei da caccia, mentre la posizione di guida trae ispirazione dalla Formula 1. Filante Record 2025 è stata progettata e messa a punto con un unico leitmotiv: aumentare al massimo l’efficienza e ridurre il consumo di energia elettrica.

Tanta tecnologia a bordo: 
Sterzo e frenata completamente elettronici (steer by wire, brake by wire), offrendo maggiore flessibilità a livello di architettura e peso ridotto.
Utilizzo intensivo di materiali ultraleggeri (carbonio, leghe di alluminio, Scalmalloy stampato in 3D).
Ottimizzazione topologica dei componenti per utilizzare il materiale solo quando necessario.
Pneumatici Michelin appositamente sviluppati, con bassa resistenza al rotolamento e maggior contributo all’aerodinamica.

