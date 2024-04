Renault Captur, così cambia il B-Suv della casa francese

restyling

Con la sua versatilità e polivalenza, è compatto all’esterno ma spazioso all’interno

© Ufficio Stampa È arrivato il momento della nuova Renault Captur. La casa francese ha svelato il restyling del B-SUV che intende confermarsi come modello di riferimento, mantenendo versatilità di utilizzo, offerta di carrozzeria bitono, massimo livello di abitabilità ed ingegnosi equipaggiamenti tecnologici. Oltre a queste qualità, che caratterizzano il suo DNA, la nuova generazione di Captur presenta altri vantaggi. L’estetica esterna ed interna più espressiva si trasforma in un esclusivo connubio di eleganza e sportività nel nuovo allestimento Esprit Alpine. L’abitacolo è impreziosito dalle sellerie inedite e dai nuovi driver display. Il sistema multimediale OpenR Link con Google integrato, disponibile in funzione delle versioni, offre il meglio della tecnologia di bordo con Android Automotive 12, novità mondiale assoluta per il segmento B. Con un’architettura elettronica completamente nuova, la sicurezza si esprime ai massimi livelli con dispositivi di assistenza alla guida di ultima generazione, tra cui la guida ibrida predittiva e l’Active Driver Assist, per una guida autonoma di livello 2.

Nuovo Renault Captur sarà disponibile con quattro motorizzazioni, tra cui il motore E-Tech full Hybrid da 145 cv, oggi scelto da circa il 41% dei clienti in Francia. Per un maggior piacere di guida ed un comportamento più dinamico, sono stati rivisti gli assali e la taratura del servosterzo. Il sistema Extended Grip, disponibile in funzione delle versioni, ottimizza la trazione indipendentemente dalle condizioni della strada.

Sempre prodotto presso lo stabilimento di Valladolid, Nuovo Renault Captur sarà commercializzato in Europa da Aprile 2024.