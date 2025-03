Renault 5 Turbo 3E, una supercar con 540 CV

Compatta come da tradizione, un concentrato di sportività: è lunga 4 metri e 8 centimetri e larga poco più di 2. Una citycar che è stata trasformata in supercar. All’interno due posti e un abitacolo racing con tanto carbonio e Alcantara. E poi il caro e vecchio freno a mano verticale, in stile rally, per driftare.

La R5 Turbo 3E sarà prodotta in soli 1980 esemplari, per ricordare l’anno della prima prodotta. Prezzo ancora top secret, ma si può già iniziare a ordinarla