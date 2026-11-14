Regala una BMW M4 al figlio di 15 anni

Sarà capitato a molti di ricevere questa promessa da parte dei genitori: "se sei bravo a scuola, ti faccio un regalo". Un modo per spronare a dare il meglio di sè, spesso, a cui, ancora più di frequente, non faceva seguito alcun premio ("è il tuo dovere", vi ricordate?). Eppure, c'è chi alle parole sembra dare un risvolto più concreto, forse troppo se un padre arriva a donare una BMW M4 per una buona pagella.

Che regalo!

Questa insolita e bizzarra storia non arriva da un paese europeo, dai ricchi USA o da qualche megalopoli cinese. I protagonisti sono Mohammad Talha e suo padre Shamsuddin Midya, entrambi residenti nel villaggio di Paraj, nel distretto Purba Bardhaman del Bengala Occidentale. Al giovane, appassionato di automobili, era stata promessa una vettura ad alte prestazioni in cambio di un ottimo profitto scolastico. Detto fatto: la BMW M4 Competition è arrivata al villaggio il 6 novembre dopo un viaggio da Mumbai.

Potentissima

Talha non ha, ovviamente, la patente e non potrà guidare la "sua" sportiva ancora per qualche anno. Sarà il padre, nel frattempo, a sedersi al posto di guida mentre lui si accontenterà di fare il passeggero, assaporando le prestazioni e il suono del motore 3.0 litri sei cilindri in linea da 530 CV. L'accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 3,5 secondi mentre la velocità massima è limitata a 250 km/h. Il "regalo" è costato al padre circa 178 mila euro. Chissà cosa lo aspetta per il diploma.