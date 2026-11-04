Curiositò L'incredibile incidente a 500 km/h della supercar cinese

BYD, il leader tra i marchi cinesi, è probabilmente il costruttore più attrezzato per provare a costruire una supercar. In Cina stanno facendo sul serio con"il "sotto"marchio Yangwang il cui prototipo"U9 Xtreme, hypercar elettrica da quasi 3 mila CV, si è però schiantato durante un collaudo. L'obiettivo era di raggiungere i 500 km/h su di un circuito, stabilendo il primato di auto elettrica più veloce del mondo. Le immagini mostrano il pilota perdere improvvisamente il controllo e andare ...