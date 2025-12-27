Questo ponte salva la vita a migliaia di animali

Tra Denver e Colorado Springs, sopra la Interstate 25 percorsa ogni giorno da circa 100mila veicoli, ha aperto il Greenland Wildlife Overpass, il più grande ponte al mondo dedicato al passaggio della fauna selvatica. Lungo 63 metri e largo 61, copre una superficie di circa 4mila metri quadrati ed è stato progettato per consentire ad animali come alci e antilocapri di attraversare l’autostrada senza entrare in contatto con il traffico.

Per salvarli

Prima della sua realizzazione, durante le stagioni migratorie si registrava in media un incidente al giorno tra veicoli e animali. Il nuovo cavalcavia colma un vuoto di quasi sei chilometri tra gli attraversamenti esistenti e fa parte di un sistema integrato che comprende recinzioni direzionali, studiate per guidare la fauna verso il percorso sicuro. Secondo le autorità locali, l’intervento potrà ridurre fino al 90% gli impatti tra animali e automobili migliorando la sicurezza stradale e abbattendo i costi sociali ed economici legati agli incidenti.

Casa loro

Oltre alle dimensioni record, il Greenland Wildlife Overpass rappresenta un investimento a lungo termine: una volta appreso il percorso, gli animali tendono a riutilizzarlo e a trasmettere il comportamento alle generazioni successive, rendendo l’infrastruttura sempre più efficace nel tempo. Il progetto del Colorado si inserisce in una tendenza ormai globale. Dallo Utah, che da decenni realizza attraversamenti dedicati alla fauna, al Texas e alla California, dove sono in corso opere simili, i wildlife bridge stanno diventando uno strumento concreto per ridurre la frammentazione degli habitat.