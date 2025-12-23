Logo SportMediaset

Quest'autostrada americana è senza limiti di velocità

L'assenza di limiti di velocità non è più una prerogativa esclusivamente tedesca. L’Arizona avvia un progetto pilota che punta a rivedere le regole su alcune arterie isolate, dove traffico e rischi sono minimi

di Redazione Drive Up
23 Dic 2025 - 16:57
© Foto da web

© Foto da web

Lo Stato dell’Arizona ha deciso di eliminare i limiti di velocità sulla Interstate 8 che collega San Diego a Casa Grande. Il provvedimento è parte di un progetto più ampio denominato RAPID Act (Reasonable and Prudent Interstate Driving) che ha l'obiettivo di valutare gli effetti su traffico e sicurezza.
Giorno e notte
Non si tratta comunque di un "via libera" totale. Le autorità hanno stabilito precise regole, tra cui una distinzione netta tra il giorno e la notte. Con la luce del sole sarà possibile percorrere la strada - che per lo più attraversa aree desertiche - alla velocità che si vuole ma sempre nei limiti del buon senso. Di notte, invece, quando la visibilità scarseggia non si possono superare le 80 miglia orarie. Circa 130 km/h.
Non ovunque
Il progetto pilota riguarda un'area che risponde a criteri specifici, tra cui un tasso di incidenti inferiore alla media nazionale negli ultimi cinque anni, la distanza dai centri abitati e una qualità delle infrastrutture aggiornata agli ultimi standard di sicurezza. Si vuole così cercare di ridurre i tempi di percorrenza su tratti molto lunghi e rettilinei - negli USA ve ne sono in abbondanza - e di valutare se una maggiore libertà di velocità può coincidere con un livello di sicurezza stradale accettabile. 

