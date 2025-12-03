Dalle classiche figurine alla novità AI, presentato l'Album Panini 2025-26

Presenti a Lissone anche i due ambassador della massima serie Andrea Ranocchia e Marco Borriello, ex giocatori di Inter e Milan, che hanno raccontato la loro emozione quando ad inizio carriera hanno avuto la possibilità di vedere e attaccare sull'album la loro figurina personale. In sala anche il decano degli allenatori Renzo Ulivieri, presidente dell'Assoallenatori, con la sua proverbiale ironia. L'album Calciatori 2025/26 si conferma così l'appuntamento annuale più atteso, capace di riunire generazioni di appassionati e collezionisti in un rito intramontabile che continua a celebrare la storia e la tradizione del calcio italiano.