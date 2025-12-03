Dalle classiche figurine alla novità AI, presentato l'Album Panini 2025-26

L'album sarà composto quest'anno da 618 figurine, di cui 108 realizzate su materiale speciale, da raccogliere in 80 paginedi Stefano Ronchi
© Ufficio Stampa
Una tradizione che si rinnova da oltre sessant'anni, un'emozione sempre attuale che si tramanda di generazione in generazione. E' stato presentato al centro Var di Lissone, della Lega Serie A, la nuova collezione Calciatori Panini 2025/26, in edicola dal 5 dicembre. L'album sarà composto quest'anno da 618 figurine, di cui 108 realizzate su materiale speciale, da raccogliere in 80 pagine. Sulla copertina sono rappresentati tutti i club di Serie A con 20 calciatori. Molte le novità, tra cui la figurina torna nella posa frontale classica con il numero di maglia e i dati statistici. Come sempre nell'album ci sono pagine dedicate per ogni squadra di Serie A, con una sezione speciale con tutte le formazioni schierate.
"Io come tutte le persone della mia generazione sono cresciuto aprendo i pacchetti di figurine. Se volevi conoscere i volti dei calciatori, in un'epoca diversa da quella di oggi, con meno immagini televisive, dovevi collezionare le figurine Panini che ti permettevano di vedere tutti i campioni", ha esordito il presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli presente in sala. "Siamo sempre tutti curiosi di scoprire il nuovo album, ogni anno ci stupiscono con effetti speciali", ha aggiunto.
Una delle più importanti e spettacolari novità della collezione è l'impronta lasciata dall'intelligenza artificiale a testimonianza di come l'innovazione tecnologica si unisca perfettamente alla tradizione e alla passione per il calcio. Nelle sezioni 'Gem Squad', 'Super Glovez', 'Trick Maestro' e 'Boom D'impatto' il background è stato reinterpretato grazie all'AI dando vita a 60 sticker esclusivi dal design urban e futuristico per diventare oggetti da collezione.
Nuove anche le sezioni 'Power Bros' dedicate alle coppie di fratelli impegnati nella massima serie (come i due Thuram) e alle 'Family Legacy', dove la fusione tra padri leggendari e figli in rampa di lancio (ad esempio Buffon padre e figlio) dà vita a figurine uniche nel loro genere. "La collezione Calciatori è da sempre interprete dei nuovi modelli sociali di riferimento", ha detto Martina Limoni, Direttrice mercato Italia collezionabili. "Anche l'edizione 2025-2026, la sessantacinquesima, conferma questa vocazione - ha aggiunto -. Al ritorno delle figurine mezzobusto, vere e proprie carte d'identità dei protagonisti del calcio italiano, si affianca quest'anno il contributo dell'Intelligenza Artificiale, che ci permette di offrire una rappresentazione dei giocatori capace di unire la tradizione storica delle figurine con le nuove tendenze artistiche digitali, particolarmente apprezzate dai più giovani".
Grande attenzione anche per la Serie B per cui c'è una importante novità. Per la prima volta ci sarà anche un album dedicato soltanto alla Serie B, che sarà disponibile dal 19 dicembre. Ci saranno poi le pagine dedicate alla Serie C. Torna la sezione dedicata al calciomercato dal titolo 'Nuove firme in città', con una ulteriore pagina 'upgrade' e 'Calciatori Celebration' con il racconto dei momenti salienti della stagione. Ci sono anche le pagine dedicate ai 'giocatori del mese' e agli 'allenatori del mese' in Serie A brandizzati Panini.
Presenti a Lissone anche i due ambassador della massima serie Andrea Ranocchia e Marco Borriello, ex giocatori di Inter e Milan, che hanno raccontato la loro emozione quando ad inizio carriera hanno avuto la possibilità di vedere e attaccare sull'album la loro figurina personale. In sala anche il decano degli allenatori Renzo Ulivieri, presidente dell'Assoallenatori, con la sua proverbiale ironia. L'album Calciatori 2025/26 si conferma così l'appuntamento annuale più atteso, capace di riunire generazioni di appassionati e collezionisti in un rito intramontabile che continua a celebrare la storia e la tradizione del calcio italiano.