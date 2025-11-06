Continua il periodo burrascoso per Tesla. Dopo la richiesta del compenso di mille miliardi di dollari da parte di Elon Musk (perfettamente in linea con il suo personaggio) dagli USA un gruppo di genitori lancia un inquietante allarme. Sembrerebbe che in diverse circostanze la Model Y, il maggior successo commerciale del marchio, abbia bloccato la serratura elettrica delle portiere posteriori dall'interno impedendo l'accesso al veicolo. La situazione, già di per sè complicata, assume contorni angoscianti perché in tutti i casi denunciati erano presenti bambini seduti a bordo.

I fatti

Al momento risultano 16 casi registrati alle autorità di malfunzionamento. Tutte le Tesla dispongono al loro interno di un'apertura meccanica qualora il sistema elettrico subisse un malfunzionamento. Il problema, in questi casi specifici, è che l'occupante, essendo un bambino, non aveva competenza per poter individuarla e liberarsi dal veicolo. Si è dunque resa necessaria un'azione rapida: alcuni hanno chiamato i soccorsi, altri hanno dovuto infrangere il vetro.

Aperta un'indagine

Le autorità hanno aperto un'indagine per accettarsi che il malfunzionamento non sia un difetto di fabbrica e non possa quindi ripetersi riguardando centianai se non migliaia di altre Model Y. Per scongiurarlo saranno esaminate le Model Y prodotte nel 2022, 2021 e 2020. Essendo molte delle parti in comune tra le due, anche le Model 3 prodotte tra il 2017 e il 2022 saranno coinvolte.