Questa Land Rover Defender vale 13 milioni di euro

Della serie i dettagli fanno la differenza. A Dubai lo Sceicco Mohammed bin Rashid Al Maktoum si è assegnato la targa numero 1 sulla sua nuova Land Rover Defender OCTA. Una circostanza insignificante per la maggior parte degli automobilisti, non in un territorio molto suscettibile e superstizioso che assegna ai numeri un valore quasi cabalistico. E se l'1 è il primo dei numeri, sarà anche quello che - letteralmente - costa di più.

Milionario

Nella città di Dubai le targhe non sono soltanto un documento di riconoscimento, ma un'esibizione di potere e ricchezza. Essendo - come in Svizzera - non associate a un veicolo ma a una persona, possono essere trasferite in modo da riaffermare e mantenere il proprio prestigio con il passare degli anni e delle auto. Per assicurarsi la targa numero 1, lo Sceicco avrebbe staccato un assegno pari a 13 milioni di euro.

Super potente

Il "fortunato" veicolo che sfoggerà questo prezioso riconoscimento di potere è un nuovo Land Rover Defender OCTA. Versione speciale ad altissime prestazioni, pensata per un utilizzo intenso in strada ed estremo nel fuoristrada. Tant'è da essere stato utilizzato come base per la versione che ha corso nella Dakar 2026. Sotto il cofano trova posto un motore 4.4 litri V8 da 635 CV. Un'auto ideale per il contesto di Dubai, soprattutto adesso che è diventata la "1".