"Oggi credo di aver fatto una prestazione sopra la media di quello che mi aspettavo prima della partita - ha aggiunto - però poi c'è anche l'avversario e oggi l'avversario è stato più forte di me. Oggi la tensione non ha influito sul gioco, è stato più merito del mio avversario che demerito mio". Infine sulla presenza di Berrettini nel suo box: "Noi siamo sempre in contatto, non siamo solamente colleghi, ma credo che siamo in primis grandi amici, parliamo un po' di tutto, non solo di tennis, il nostro rapporto va oltre a questo lavoro. Ho saputo alle 19,30 che sarebbe venuto, mi ha mandato un messaggio all'ultimo minuto. Gli ho chiesto espressamente se gli avrebbe fatto piacere fare parte del team e mi ha risposto di sì. Quindi ho parlato con il mio team e gli ho detto che avevo la necessità di avere Matteo in mezzo a loro, che mi avrebbe dato una grande mano".