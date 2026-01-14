Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
drive up
Asta

Questa Ferrari vale 7 milioni di dollari

Prodotta in soli 272 esemplari, andrà all'asta a fine gennaio in occasione della fiera Rétromobile di Parigi

di Redazione Drive Up
14 Gen 2026 - 14:30
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Quest'anno saranno 50 anni di Rétromobile. Una delle più importanti fiere dell'automobilismo d'epoca in Europa compie mezzo secolo di vita. Nei suoi padiglioni si raccolgano espositori e possibili acquirenti, protagonisti di un mercato che sta vivendo uno dei suoi periodi migliori. L'interesse cresce e di pari passo il valore delle automobili aumenta raggiungendo quotazioni da opere d'arte.
Ferrari regina
A Parigi, dunque, ci sarà un'esibizione di tutto rispetto e sono attesi ben 82 lotti selezionati, con la vendita in programma il 29 gennaio. Ad avere tutti gli occhi addosso, sarà - con ogni probabilità - la Ferrari 288 GTO: icona degli anni '80 valutata tra i 6 e i 7 milioni di dollari. L'esemplare in catalogo è in uno stato di conversazione straordinario, avendo percorso - con il suo motore 2.8 litri V8 - soltanto 1.500 km in più di 30 anni. Appartenuta a una sola famiglia, le certificazioni Ferrari Classiche con Red Book ne garantiscono l'affidabilità.
Non è da sola  
Il Cavallino Rampante si preannuncia protagonista assoluto di Rétromobile. Il programma XX permette a clienti selezionati di vivere la massima esperienza Ferrari in pista. Le automobili dedicate alle attività non possono essere omologate per uso stradale e sono sotto lo stretto controllo della Casa madre. La FXX K EVO è tra le più performanti: oltre 1.000 CV di potenza e un'aerodinamica estrema. Il pezzo previsto è compreso tra i 5,5 e i 6,5 milioni di dollari. Meno estrema - ma bellissima - la SP1 Monza che richiama la Ferrari 750 del 1955. Con soli 215 km indicati dal cruscotto, il suo valore è compreso tra i 2,5 e i 3 milioni di dollari.

ferrari
dollari
asta

Ultimi video

00:16
Studio Aperto MAG Drive Up

Studio Aperto MAG Drive Up

01:41
Dakar 2026, la decima tappa

Dakar 2026, la decima tappa

01:39
Alef Model Zero

Alef Model Zero

01:45
BMW iX3 al CES 2026

BMW iX3 al CES 2026

02:34
Salone di Bruxelles 2026

Salone di Bruxelles 2026

01:32
Dakar, la tappa 9 rivoluziona le classifiche

Dakar, la tappa 9 rivoluziona le classifiche

01:34
Dakar tappa 8: acuto di Variawa tra le auto, a Benavides le moto

Dakar tappa 8: acuto di Variawa tra le auto, a Benavides le moto

01:24
Dakar 7^ tappa, vince Ekstrom su Ford e Benavides su KTM

Dakar 7^ tappa, vincono Ekstrom su Ford e Benavides su KTM

00:58
Dakar, giornata di riposo

Dakar, giornata di riposo

00:13
Sabato alle 13.45 Drive Up Winter Edition

Sabato alle 13.45 Drive Up Winter Edition

02:05
Svelata la nuova Peugeot 408

Svelata la nuova Peugeot 408

01:49
Gymkhana "Aussie Shred"

Gymkhana "Aussie Shred"

01:43
Domani torna la Formula E

Domani torna la Formula E

01:35
Dakar 2026, la sesta tappa

Dakar 2026, la sesta tappa

01:30
Dakar, Guthrie e Bonavides vincono"la tappa 5

Dakar, Guthrie e Bonavides vincono la tappa 5

00:16
Studio Aperto MAG Drive Up

Studio Aperto MAG Drive Up

I più visti di Drive Up

La Ferrari FF di Lapo Elkann con interni in stoffa

La Ferrari in stoffa di Lapo Elkann all'asta

L'Hummer di Tupac finisce all'asta

Dakar 7^ tappa, vince Ekstrom su Ford e Benavides su KTM

Dakar 7^ tappa, vincono Ekstrom su Ford e Benavides su KTM

Quando CR7 si schiantò con la Ferrari e andò comunque ad allenarsi

Dakar tappa 8: acuto di Variawa tra le auto, a Benavides le moto

Dakar tappa 8: acuto di Variawa tra le auto, a Benavides le moto

Sullo stesso tema

Notizie del giorno
Vedi tutti
15:45
Pisa, ufficiale l'acquisto di Durosinmi
CLIP ORAZIO ACCOMANDO SU MERCATO TURCO 14/1 SRV
15:40
Calciomercato: Lookman-Frattesi, la Turchia all'assalto della Serie A
15:39
Il team VR46 si presenta
Federico Chiesa: 6,5 mln l’anno fino al 2028
15:36
Chiesa, assist alla Juve: è disposto a tagliarsi lo stipendio pur di tornare a Torino
CLIP ORAZIO ACCOMANDO SU MERCATO JUVENTUS 14/1 SRV
15:33
Il mercato della Juventus: Chiesa fa un passo verso Torino