Questa Ferrari vale 7 milioni di dollari

Quest'anno saranno 50 anni di Rétromobile. Una delle più importanti fiere dell'automobilismo d'epoca in Europa compie mezzo secolo di vita. Nei suoi padiglioni si raccolgano espositori e possibili acquirenti, protagonisti di un mercato che sta vivendo uno dei suoi periodi migliori. L'interesse cresce e di pari passo il valore delle automobili aumenta raggiungendo quotazioni da opere d'arte.

Ferrari regina

A Parigi, dunque, ci sarà un'esibizione di tutto rispetto e sono attesi ben 82 lotti selezionati, con la vendita in programma il 29 gennaio. Ad avere tutti gli occhi addosso, sarà - con ogni probabilità - la Ferrari 288 GTO: icona degli anni '80 valutata tra i 6 e i 7 milioni di dollari. L'esemplare in catalogo è in uno stato di conversazione straordinario, avendo percorso - con il suo motore 2.8 litri V8 - soltanto 1.500 km in più di 30 anni. Appartenuta a una sola famiglia, le certificazioni Ferrari Classiche con Red Book ne garantiscono l'affidabilità.

Non è da sola

Il Cavallino Rampante si preannuncia protagonista assoluto di Rétromobile. Il programma XX permette a clienti selezionati di vivere la massima esperienza Ferrari in pista. Le automobili dedicate alle attività non possono essere omologate per uso stradale e sono sotto lo stretto controllo della Casa madre. La FXX K EVO è tra le più performanti: oltre 1.000 CV di potenza e un'aerodinamica estrema. Il pezzo previsto è compreso tra i 5,5 e i 6,5 milioni di dollari. Meno estrema - ma bellissima - la SP1 Monza che richiama la Ferrari 750 del 1955. Con soli 215 km indicati dal cruscotto, il suo valore è compreso tra i 2,5 e i 3 milioni di dollari.