L'incredibile collezione di auto di Mr Bean

Costruita con cura

La sua è una collezione ampia, varia e costruita con attenzione nel corso degli anni. Non solo: Atkinson ha sovente partecipato ad alcuni degli eventi di motorsport in giro per l'Europa. Guidare, dunque, deve piacergli parecchio e non sembra stabilirsi limiti - in questo senso - in termini di epoca, potenza e prestigio. Nel suo garage si possono trovare fianco a fianco una BMW Roadster del 1938 e una Bentley Mulsanne del 2014. Agli antipodi anche la Land Rover Defender Heritage del 1998 e la McLaren F1 del 1997.

Per il piacere

Sportività ma non solo, dunque, perché Atkinson ha sviluppato un gusto per la guida da coltivare ogni giorno. Forse questo spiega la presenza di una Rolls-Royce Phantom: comodissima eppure equipaggiata con un sontuoso motore V12. Le icone del passato costituiscono comunque una parte importante: Jaguar Mark VII del 1951; Ford Falcon Sprint del 1964; Aston Martin V8 Vantage del 1977; Aston Martin V8 Zagato del 1986. Le youngtimer come la Honda NSX del 2002 e la Mercedes-Benz SLS AMG del 2014 confermano una passione trasversale.

Le italiane presenti

Non mancano ovviamente le italiane, con l'attore di Mr.Bean che apprezza in particolare il marchio Lancia. Presente nella collezione con la leggendaria Delta HF Integrale (icona assoluta dei rally negli anni '80) e la meno nota - ma di grande interesse tra i collezionisti -Thema del 1989 con motore 2.9 litri V8 di origine Ferrari. Insomma, se Rowan Atkinson vestendo i panni di Mr.Bean ha fatto ridere una generazione, in tema automobilistico è da prendere decisamente sul serio.