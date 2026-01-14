Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
drive up
Personaggi

L'incredibile collezione di auto di Mr Bean

Rowan Atkinson è un grande appassionati di automobili e possiede un garage da sogno

di Redazione Drive Up
14 Gen 2026 - 12:13
© Foto da web

© Foto da web

Per ragioni ben note, Rowan Atkinson sarà sempre ricordato per il suo ruolo nella commedia, tra le massime espressioni del British Humor di inizio anni duemila. Eppure, oltre lo schermo, l'attore di Mr.Bean è uno dei più accreditati e riconosciuti collezionisti di automobili in Europa. Non uno speculatore, ma un profondo esperto della cultura automobilistica che apprezza tanto nel garage quanto al volante.

La collezione di auto di Mr Bean

1 di 12
© Foto da web
© Foto da web
© Foto da web

© Foto da web

© Foto da web

Costruita con cura
La sua è una collezione ampia, varia e costruita con attenzione nel corso degli anni. Non solo: Atkinson ha sovente partecipato ad alcuni degli eventi di motorsport in giro per l'Europa. Guidare, dunque, deve piacergli parecchio e non sembra stabilirsi limiti - in questo senso - in termini di epoca, potenza e prestigio. Nel suo garage si possono trovare fianco a fianco una BMW Roadster del 1938 e una Bentley Mulsanne del 2014. Agli antipodi anche la Land Rover Defender Heritage del 1998 e la McLaren F1 del 1997.
Per il piacere
Sportività ma non solo, dunque, perché Atkinson ha sviluppato un gusto per la guida da coltivare ogni giorno. Forse questo spiega la presenza di una Rolls-Royce Phantom: comodissima eppure equipaggiata con un sontuoso motore V12. Le icone del passato costituiscono comunque una parte importante: Jaguar Mark VII del 1951; Ford Falcon Sprint del 1964; Aston Martin V8 Vantage del 1977; Aston Martin V8 Zagato del 1986. Le youngtimer come la Honda NSX del 2002 e la Mercedes-Benz SLS AMG del 2014 confermano una passione trasversale.
Le italiane presenti
Non mancano ovviamente le italiane, con l'attore di Mr.Bean che apprezza in particolare il marchio Lancia. Presente nella collezione con la leggendaria Delta HF Integrale (icona assoluta dei rally negli anni '80) e la meno nota - ma di grande interesse tra i collezionisti -Thema del 1989 con motore 2.9 litri V8 di origine Ferrari. Insomma, se Rowan Atkinson vestendo i panni di Mr.Bean ha fatto ridere una generazione, in tema automobilistico è da prendere decisamente sul serio.

collezione di auto
mr bean

Ultimi video

01:19
RULLO DAKAR SRV

DAKAR LA QUARTA TAPPA

01:32
Dakar, la tappa 9 rivoluziona le classifiche

Dakar, la tappa 9 rivoluziona le classifiche

01:34
Dakar tappa 8: acuto di Variawa tra le auto, a Benavides le moto

Dakar tappa 8: acuto di Variawa tra le auto, a Benavides le moto

01:24
Dakar 7^ tappa, vince Ekstrom su Ford e Benavides su KTM

Dakar 7^ tappa, vincono Ekstrom su Ford e Benavides su KTM

00:58
Dakar, giornata di riposo

Dakar, giornata di riposo

00:13
Sabato alle 13.45 Drive Up Winter Edition

Sabato alle 13.45 Drive Up Winter Edition

02:05
Svelata la nuova Peugeot 408

Svelata la nuova Peugeot 408

01:49
Gymkhana "Aussie Shred"

Gymkhana "Aussie Shred"

01:43
Domani torna la Formula E

Domani torna la Formula E

01:35
Dakar 2026, la sesta tappa

Dakar 2026, la sesta tappa

01:30
Dakar, Guthrie e Bonavides vincono"la tappa 5

Dakar, Guthrie e Bonavides vincono la tappa 5

00:16
Studio Aperto MAG Drive Up

Studio Aperto MAG Drive Up

02:03
Dakar 2026, la quinta tappa

Dakar 2026, la quinta tappa

01:41
Kia e Federazione Italiana Golf

Kia e Federazione Italiana Golf

01:50
Jeep, marchio globale

Jeep, marchio globale

01:19
RULLO DAKAR SRV

DAKAR LA QUARTA TAPPA

I più visti di Drive Up

La Ferrari FF di Lapo Elkann con interni in stoffa

La Ferrari in stoffa di Lapo Elkann all'asta

L'Hummer di Tupac finisce all'asta

Dakar 7^ tappa, vince Ekstrom su Ford e Benavides su KTM

Dakar 7^ tappa, vincono Ekstrom su Ford e Benavides su KTM

Quando CR7 si schiantò con la Ferrari e andò comunque ad allenarsi

Dakar tappa 8: acuto di Variawa tra le auto, a Benavides le moto

Dakar tappa 8: acuto di Variawa tra le auto, a Benavides le moto

Sullo stesso tema

Notizie del giorno
Vedi tutti
13:43
Dakar, decima tappa: Sanders cade, Al Attiyah torna al comando!
Doccia per l'arbitro...
13:40
Doccia per l'arbitro...
Allegri e il campionato
13:39
Allegri e il campionato
Raspadori all'Atalanta
13:36
Atalanta, Raspadori per l'assalto all'Europa
"Saele", il fedelissimo
13:39
"Saele", il fedelissimo