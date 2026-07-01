Questa Bugatti è rivestita in porcellana

Tutta bianca

La base di partenza è già eccezionale: la Mistral è l'ultima Bugatti con motore W16 ancora disponibile. Dopo di lei, la casa francese abbandonerà l'incredibile architettura "intrecciata" per una nuova unità V16 ibrida. Prima dell'addio, il gran finale si sta prolungando con una serie di edizioni uniche che ricordano opere d'arte. In quest'occasione, si cerca di soddisfare qualunque richiesta sia avanzata: dalle più costose alle più stravaganti. Aggiungere della porcellana su di un'automobile da 2 milioni di euro, è sia strano sia costoso.

Unica

Il colpo d'occhio è subito a effetto, con delle linee nere che disegnano il profilo della vettura. La tinta della carrozzeria è bianco perla e l'effetto visivo ricorda un film d'animazione. Tappo della benzina, emblemi "EB" e componenti del vano motore, sono realizzati in vera porcellana (grazie una collaborazione con la casa tedesca "Königliche Porzellan-Manufaktur Berlin"). Mentre all'interno, la leva del cambio, griglie degli altoparlanti e i braccioli sono anch'essi nel prezioso materiale. Il prezzo di questa realizzazione è sconosciuto.