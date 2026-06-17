Eventi

Quando la Polizia correva i rally con un'Alfa Romeo

Preparata per le competizioni, era equipaggiata con un motore V6 da 260 CV

di Redazione Drive Up
17 Giu 2026 - 09:23
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© Foto da web

© Foto da web

Anni '80: che periodo. Grande ottimismo tra la gente, euforia per le strade: la vittoria più bella al mondiale di calcio, Senna correva in Formula 1, il rock dei Queen di Freddie Mercury in frequenza su ogni radio. Un decennio di vigore e sperimentazione dove tutto sembrava possibile. A tal punto che persino la Polizia di Stato disponeva di una scuderia. Con cui correva nei rally.

L'Alfa Romeo con cui la Polizia corse nei rally

1 di 6
© Foto da web
© Foto da web
© Foto da web

© Foto da web

© Foto da web

Con Alfa Romeo
Altra grande passione di quel periodo. Le corse con automobili entrate nella leggenda come la Lancia 037 o l'Audi Quattro. La squadra corse della Polizia disponeva di ben 16 veicoli utilizzati in competizioni ufficiali. Al volante, non piloti ma agenti in servizio particolarmente predisposti alla guida. Tra le icone del periodo, l'Alfa Romeo 75 in dotazione al Corpo fu preparata per un utilizzo agonistico. Sotto il cofano un motore 3.0 litri V6 Busso da 260 CV.
In vendita
La livrea è la stessa delle pattuglie: tinta bianca/azzurra e scritta "Polizia" sui lati della carrozzeria. La presenza degli sponsor, rende ancora più suggestivo un progetto sportivo senza precedenti, impossibile da replicare. La carriera di questa berlina iniziò con il rally di Roma, per poi continuare con altre 15 manifestazioni, prima di essere dismessa ed entrare in una collezione privata. Dopo un decennio dall'ultimo passaggio di proprietà, l'Alfa 75 torna in vendita. Sarà messa all'asta a un prezzo di 145 mila euro.

Ti potrebbe interessare

videovideo
polizia
rally
alfa romeo
polizia di stato

Ultimi video

02:29
Kimera K-39, progetto ambizioso e una sfida importante all'orizzonte

Kimera K-39, progetto ambizioso e una sfida importante all'orizzonte

01:44
Boom l'Italia della 600

Boom l'Italia della 600

01:35
Conclusa la Millamiglia

Conclusa la Millamiglia

01:24
Kimi dietro a Russell

Kimi dietro a Russell

26:07
Puntata del 13 giugno #DriveUp

Puntata del 13 giugno #DriveUp

02:46
Drive Up, le 3 News della settimana

Drive Up, le 3 News della settimana

01:25
Rover elettrici di Venturi

Rover elettrici di Venturi

01:43
1000 Miglia 2026

1000 Miglia 2026

01:45
Polestar 5 in arrivo in Italia

Polestar 5 in arrivo in Italia

02:30
Kimera K-39

Kimera K-39

02:09
WEC, 24H di Le Mans

WEC, 24H di Le Mans

01:15
Ford Italia guarda al sociale

Ford Italia guarda al sociale

01:33
1000 Miglia 2026

1000 Miglia 2026

02:39
Alfa Romeo Driving Academy

Alfa Romeo Driving Academy

15:53
La puntata del 10 giugno #DriveUp

La puntata del 10 giugno #DriveUp

02:29
Kimera K-39, progetto ambizioso e una sfida importante all'orizzonte

Kimera K-39, progetto ambizioso e una sfida importante all'orizzonte

I più visti di Drive Up

Jason Statham si è comprato una Lamborghini Miura

Una Porsche 911 smontata dai ladri di notte

Lamborghini Murciélago LP 650-4 Roadster

Lamborghini Murciélago LP 650-4 Roadster

Quest'isola ha un solo abitante: una berlina Volvo

L'allenamento di Schumacher con la Juventus

La Macchina Nel Tempo: Porsche - Un mondo a parte

La Macchina Nel Tempo: Porsche - Un mondo a parte

Sullo stesso tema

Notizie del giorno
Vedi tutti
11:14
Dopo Alisson, Salah: Spalletti chiama anche Mo alla Juve. In porta risale Vicario
10:55
Nico Paz, che sogno: dà il cambio a Messi nel suo esordio ai Mondiali. "Ma è solo l'inizio"
10:36
Mondiali 2026, polemica social contro Messi: "È stato graziato, andava espulso"
10:27
Profumo di Tartufo Running: appuntamento gourmet di inizio autunno
10:18
Mondiali 2026, in Germania boom di vendite delle maglie di Havertz e Undav, Adidas resta senza la "V"