Quando la Polizia correva i rally con un'Alfa Romeo

Con Alfa Romeo

Altra grande passione di quel periodo. Le corse con automobili entrate nella leggenda come la Lancia 037 o l'Audi Quattro. La squadra corse della Polizia disponeva di ben 16 veicoli utilizzati in competizioni ufficiali. Al volante, non piloti ma agenti in servizio particolarmente predisposti alla guida. Tra le icone del periodo, l'Alfa Romeo 75 in dotazione al Corpo fu preparata per un utilizzo agonistico. Sotto il cofano un motore 3.0 litri V6 Busso da 260 CV.

In vendita

La livrea è la stessa delle pattuglie: tinta bianca/azzurra e scritta "Polizia" sui lati della carrozzeria. La presenza degli sponsor, rende ancora più suggestivo un progetto sportivo senza precedenti, impossibile da replicare. La carriera di questa berlina iniziò con il rally di Roma, per poi continuare con altre 15 manifestazioni, prima di essere dismessa ed entrare in una collezione privata. Dopo un decennio dall'ultimo passaggio di proprietà, l'Alfa 75 torna in vendita. Sarà messa all'asta a un prezzo di 145 mila euro.