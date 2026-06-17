Quando la Polizia correva i rally con un'Alfa Romeo

L'Alfa Romeo con cui la Polizia corse nei rally
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Preparata per le competizioni, era equipaggiata con un motore V6 da 260 CVdi Redazione Drive Up
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Anni '80: che periodo. Grande ottimismo tra la gente, euforia per le strade: la vittoria più bella al mondiale di calcio, Senna correva in Formula 1, il rock dei Queen di Freddie Mercury in frequenza su ogni radio. Un decennio di vigore e sperimentazione dove tutto sembrava possibile. A tal punto che persino la Polizia di Stato disponeva di una scuderia. Con cui correva nei rally.
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Con Alfa Romeo
Altra grande passione di quel periodo. Le corse con automobili entrate nella leggenda come la Lancia 037 o l'Audi Quattro. La squadra corse della Polizia disponeva di ben 16 veicoli utilizzati in competizioni ufficiali. Al volante, non piloti ma agenti in servizio particolarmente predisposti alla guida. Tra le icone del periodo, l'Alfa Romeo 75 in dotazione al Corpo fu preparata per un utilizzo agonistico. Sotto il cofano un motore 3.0 litri V6 Busso da 260 CV.
In vendita
La livrea è la stessa delle pattuglie: tinta bianca/azzurra e scritta "Polizia" sui lati della carrozzeria. La presenza degli sponsor, rende ancora più suggestivo un progetto sportivo senza precedenti, impossibile da replicare. La carriera di questa berlina iniziò con il rally di Roma, per poi continuare con altre 15 manifestazioni, prima di essere dismessa ed entrare in una collezione privata. Dopo un decennio dall'ultimo passaggio di proprietà, l'Alfa 75 torna in vendita. Sarà messa all'asta a un prezzo di 145 mila euro.