Quando l'auto incontra la moda: le 10 collaborazioni più famose

Da 50 anni

Sono almeno 50 anni che la moda e l'automobile s'incontrano. Verso la fine degli anni Settanta, Lincoln - icona USA - chiese a tre designer (Bill Blass, Cartier, Emilio Pucci e Givenchy) di realizzare altrettante edizioni limitate. Nel 1981 Valentino "firmò" una speciale Alfasud e tre anni più tardi Lacoste collaborò con Peugeot in occasione del Roland Garros. Anche gli anni '90 sono stati un decennio di grande fermento creativo e AMG, si dice su commissione del Sultano del Brunei, commissionò a Nigo (fondatore di BAPE) il progetto di undici SL 300 “Gullwing” del 1954 con livrea camo.

Cambio di passo

Con il nuovo millennio l'idea di esclusività attraverso la personalizzazione si afferma. Nel 2006 Lamborghini decise di collaborare con Versace che realizzò una speciale Murcielago. Zegna e Maserati ridefiniro il concetto di eleganza a quattroruote. Il massimo del lusso appartiene al "duo" Bugatti-Hermes: la maison hanno realizzato assieme un'edizione, in un unico esemplare, di una Chiron. Quella tra Kith e BMW è stata una vera e propria collezione, considerando che i "pezzi" realizzati sono stati ben 94. Indimenticabile il Classe G "gonfiabile" pensato da Virgil Abloh e nel 2021 Jaguar e Baracuta provarono a ridefinire il concetto di classico. Giorgio Armani e Fiat 500 elettrica restano le icone del made in Italy.