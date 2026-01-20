Logo SportMediaset

Quando l'auto incontra la moda: le 10 collaborazioni più famose

Classe, stile ed eleganza sono gli elementi comuni dei progetti che hanno avvicinato lusso e prestazioni

di Tommaso Marcoli
20 Gen 2026 - 10:15
L'automobile e la moda hanno molte affinità. Entrambe esprimono - attraverso la forma e i colori - un'idea (o un ideale) di bellezza estetica: più funzionale su di una vettura, più fine a se stessa e per questo più vicina all'arte per l'abbigliamento. Due mondi, dunque, all'apparenza distanti eppure profondamente connessi dalla visione di progettisti, designer e stilisti. Nel corso degli anni le collaborazioni - in questo senso - sono state numerose e trasversali.

Le 10 collaborazioni più famose tra automobili e moda

Da 50 anni
Sono almeno 50 anni che la moda e l'automobile s'incontrano. Verso la fine degli anni Settanta, Lincoln - icona USA - chiese a tre designer (Bill Blass, Cartier, Emilio Pucci e Givenchy) di realizzare altrettante edizioni limitate. Nel 1981 Valentino "firmò" una speciale Alfasud e tre anni più tardi Lacoste collaborò con Peugeot in occasione del Roland Garros. Anche gli anni '90 sono stati un decennio di grande fermento creativo e AMG, si dice su commissione del Sultano del Brunei, commissionò a Nigo (fondatore di BAPE) il progetto di undici SL 300 “Gullwing” del 1954 con livrea camo.
Cambio di passo
Con il nuovo millennio l'idea di esclusività attraverso la personalizzazione si afferma. Nel 2006 Lamborghini decise di collaborare con Versace che realizzò una speciale Murcielago. Zegna e Maserati ridefiniro il concetto di eleganza a quattroruote. Il massimo del lusso appartiene al "duo" Bugatti-Hermes: la maison hanno realizzato assieme un'edizione, in un unico esemplare, di una Chiron. Quella tra Kith e BMW è stata una vera e propria collezione, considerando che i "pezzi" realizzati sono stati ben 94. Indimenticabile il Classe G "gonfiabile" pensato da Virgil Abloh e nel 2021 Jaguar e Baracuta provarono a ridefinire il concetto di classico. Giorgio Armani e Fiat 500 elettrica restano le icone del made in Italy.

auto
moda
collaborazioni

