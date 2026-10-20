Potrete personalizzare la targa: basta pagare

Tra i lettori ci sarà sicuramente qualcuno che ha pensato di personalizzare la targa del proprio veicolo. Per ricordare una data in particolare, "nascondere" un messaggio oppure per il semplice gusto di non lasciare che sia una banale progressione ad assegnare casualmente lettere e numeri. La personalizzazione era già prevista dal Codice della strada in vigore ma il nuovo decreto legislativo introduce per la prima volta il prezzo: 600 euro.

Basta pagare

Nello specifico, gli automobilisti interessati a rendere "unica" la targa del proprio veicolo dovranno versare al Poligrafico dello Stato 500 euro per la coppia, anteriore e posteriore, degli autoveicoli più una maggiorazione del 20% destinata al Ministero dei Trasporti. La somma fa 600 euro in totale. Sarà possibile personalizzare anche le auto già immatricolate, ma solo in seguito a una reimmatricolazione dovuta a furto, smarrimento o deterioramento della targa.

Non è tua

Il fatto che si possa personalizzare la targa, non significa che essa diventi automaticamente "personale". La libertà di scegliere la combinazione di numeri e lettere preferite non cambia la sostanza: la "placca" è indissolubilmente collegata al veicolo e non al proprietario dello stesso (come avviene ad esempio in Svizzera). Anche in caso di vendita o permuta, essa resterà presente sulla vettura. Su di una nuova auto si potrà richiedere una personalizzazione che dovrà però essere inedita.