Juventus, sfogo e chiarimento: Bremer chiede scusa alla squadra. Ipotesi multa

Juventus-Bremer il caso è chiuso, se mai fosse stato un caso. Le parole rilasciate dal capitano dopo la sconfitta contro la Lazio ("C'è gente che si nasconde, non posso portare tutti in braccio") avevano provocato la reazione di Luciano Spalletti ("Lui era dentro la partita come tutti"), quindi era scontato tornare.
È successo, a caldo, nell'immediato post match quando il tecnico ha chiesto, e ottenuto, che il brasiliano si scusasse davanti ai compagni. Succederà nuovamente alla ripresa degli allenamenti, quando ribadirà al capitano un concetto che si può sintetizzare così: "Quando si dicono certe cose davanti alla telecamera, c'è chi può restarci male". A maggior ragione se porti la fascia al braccio.
Bremer ha voluto chiarire al gruppo il senso delle sue dichiarazioni, spiegando come non ce l'avesse con nessuno in particolare, che nutre fiducia nei compagni e che fosse solo uno sfogo motivato dalla rabbia per la sconfitta. Qualcosa che, da capitano, va comunque dosato con cautela.
Non a caso ha già messo in conto di eventualmente dover pagare una multa, al momento ipotesi ventilata ma non scontata. Ultimo atto per chiudere questo "caso".