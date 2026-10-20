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Juve, la strategia di Spalletti per uscire dalla crisi: colloqui con i big e cambio modulo

I bianconeri verso il ritorno definitivo della difesa a tre: i calciatori chiedono maggiore protezione

20 Ott 2026 - 09:48
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La Juventus è in crisi ma Spalletti ha scelto di non alzare i toni. Anzi, il tecnico toscano ha optato per un approccio soft: nessuna ramanzina bensì la decisione di parlare con i leader e capire le loro esigenze. Per questo sono già andati in scena dei colloqui individuali con gli uomini più rappresentativi dello spogliatoio come Vicario, Mckennie, Kalulu e lo stesso Bremer. Spalletti li ha ascolti e la richiesta è stata quella di dare un maggiore equilibrio alla squadra.

Insomma serve più densità davanti all'aria: non subire gol è il primo passo da compiere al più presto per non bruciare la stagione dopo appena due mesi. La prima conseguenza di questa necessità è il passaggio definitivo alla difesa a tre già dalla prossima di Europa League con il Rennes. Alla Continassa si sta ragionando su un 3-4-1-2 con McKennie dietro le punte e uno tra Nico Gonzalez e Woltemade da affiancare a Kolo Muani che in area soffre fin troppo di solitudine. Una scelta quasi obbligata in attacco considerando le assenze degli esterni titolari, ossia Yildiz e Conceicao.

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