Juve, la strategia di Spalletti per uscire dalla crisi: colloqui con i big e cambio modulo

La Juventus è in crisi ma Spalletti ha scelto di non alzare i toni. Anzi, il tecnico toscano ha optato per un approccio soft: nessuna ramanzina bensì la decisione di parlare con i leader e capire le loro esigenze. Per questo sono già andati in scena dei colloqui individuali con gli uomini più rappresentativi dello spogliatoio come Vicario, Mckennie, Kalulu e lo stesso Bremer. Spalletti li ha ascolti e la richiesta è stata quella di dare un maggiore equilibrio alla squadra.