Juve, la strategia di Spalletti per uscire dalla crisi: colloqui con i big e cambio modulo

La Juventus è in crisi ma Spalletti ha scelto di non alzare i toni. Anzi, il tecnico toscano ha optato per un approccio soft: nessuna ramanzina bensì la decisione di parlare con i leader e capire le loro esigenze. Per questo sono già andati in scena dei colloqui individuali con gli uomini più rappresentativi dello spogliatoio come Vicario, Mckennie, Kalulu e lo stesso Bremer. Spalletti li ha ascolti e la richiesta è stata quella di dare un maggiore equilibrio alla squadra.
Insomma serve più densità davanti all'aria: non subire gol è il primo passo da compiere al più presto per non bruciare la stagione dopo appena due mesi. La prima conseguenza di questa necessità è il passaggio definitivo alla difesa a tre già dalla prossima di Europa League con il Rennes. Alla Continassa si sta ragionando su un 3-4-1-2 con McKennie dietro le punte e uno tra Nico Gonzalez e Woltemade da affiancare a Kolo Muani che in area soffre fin troppo di solitudine. Una scelta quasi obbligata in attacco considerando le assenze degli esterni titolari, ossia Yildiz e Conceicao.