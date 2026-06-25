Porsche ha fatto una 911 inedita

Il legame tra Porsche e il motorsport è indissolubile e continua da 75 anni. Sui circuiti di tutto il mondo, sono state scritte pagine di storia sportiva e motoristica. Per proseguire nel solco della tradizione e avvicinarsi a nuovi entusiasti delle prestazioni, la Casa di Zuffenhausen presenta la nuovissima 911 GT4 R.

Inedita

La GT4 è costruita sulla base della già ottima e apprezzata GT3. "Il mix tra l’iconico DNA della 911 e il collaudato concetto GT4 dà vita a qualcosa di unico sul mercato”, ha dichiarato Thomas Laudenbach, Vice President di Porsche Motorsport. Si tratta delle prima sperimentazione in questa categoria con un telaio 911: "La decisione di introdurre il pianale della 911 nella categoria GT4 sottolinea la crescente importanza di questa classe nel motorsport internazionale". Conclude il manager.

Motore iconico

Sotto il cofano posteriore, pulsa il noto motore boxer sei cilindri aspirato. Lo stesso della 911 GT3, che eroga fino a 520 CV di potenza massima gestita da un cambio sequenziale a sei marce con ingranaggi a denti frontali. La GT4 R fa largo impiego di materiali compositi, per alleggerirla e migliorarne la resistenza. "La 911 incarna il DNA agonistico di Porsche come nessun’altra vettura", ha commentato Matthias Scholz, responsabile della divisione GT Racing Cars di Porsche Motorsport.