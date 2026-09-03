Equitazione: Piergiorgio Bucci numero 7 al mondo nel ranking FEI del salto ostacoli

I formidabili compagni dell'azzurro in questa inarrestabile ascesa sono il baio Hantano, con il quale ha gareggiato al Mondiale di Aachen e ha vinto il Gran Premio Rolex di La Baule, e il grigio Pallieter Vd N.Ranch con il quale si è aggiudicato il Gran Premio del LGCT di Città del Messico e il Gran Premio Rolex a Roma Piazza di Siena - clicca QUI per le vittorie e i piazzamenti di Bucci nelle gare 'ranking'.