Equitazione: Piergiorgio Bucci numero 7 al mondo nel ranking FEI del salto ostacoli

Quella che sta vivendo Piergiorgio Bucci è una stagione straordinaria, e a certificarlo proprio in queste ore è il settimo posto che l'azzurro occupa nel Longines World Rankings per il salto ostacoli (n.308 con risultati dal 1° settembre 2025 al 31 agosto 2026).
Dopo l'incredibile serie di vittorie e piazzamenti nei Gran premi a 5 stelle degli ultimi mesi, la quarta posizione individuale ottenuta ai Campionati del Mondo di Aquisgrana ha infatti proiettato l'atleta italiano nella ‘top ten mondiale’ con un totale di 2.866 punti.
Per ‘Pigi’ Bucci, che il mese scorso occupava la 14esima posizione e all’inizio del 2026 la 48esima, si tratta del miglior piazzamento di sempre; per il salto ostacoli azzurro, invece, è il secondo in assoluto dopo la seconda posizione di Lorenzo De Luca nel ranking del settembre 2017.
Ma non solo, i punti di Bucci (2.866) sono anche il terzo punteggio più alto mai raggiunto da un cavaliere italiano dopo i 2.873 e i 2.893 punti sempre di De Luca rispettivamente nel luglio 2017 (settimo posto) e nel settembre 2017 (secondo posto).
I formidabili compagni dell'azzurro in questa inarrestabile ascesa sono il baio Hantano, con il quale ha gareggiato al Mondiale di Aachen e ha vinto il Gran Premio Rolex di La Baule, e il grigio Pallieter Vd N.Ranch con il quale si è aggiudicato il Gran Premio del LGCT di Città del Messico e il Gran Premio Rolex a Roma Piazza di Siena - clicca QUI per le vittorie e i piazzamenti di Bucci nelle gare 'ranking'.
Bucci e Pallieter Vd N.Ranch sono nella 'top ten' anche del ranking per i binomi, dove occupano la nona posizione. Nello storico del ranking, hanno ottenuto piazzamenti nella ‘top ten’ anche Gianni Govoni (10° nel giugno 2003), Alberto Zorzi (10° nell’aprile nel 2018) e ancora De Luca (10° nel marzo 2019).