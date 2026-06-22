Pikes Peak, Faggioli sfiora l'impresa: terzo assoluto nella corsa verso le nuvole

"La montagna" ha ancora una volta confermato tutta la sua imprevedibilità. La Pikes Peak International Hill Climb, conosciuta anche come "Race to the Clouds", è una delle competizioni più affascinanti e difficili del motorsport mondiale. Il tracciato si sviluppa lungo quasi 20 chilometri di ascesa, con 156 curve e tornanti che conducono dai 2.862 metri della partenza ai 4.300 metri del traguardo. Un percorso estremo, caratterizzato da un dislivello di 1.439 metri e da condizioni atmosferiche che mettono a dura prova sia i piloti sia le vetture.