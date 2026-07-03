Peugeot rompe gli schemi: Polygon è l'auto del futuro nata su Fortnite

La scocca dei sedili e i copriruota monopezzo sono realizzati con materiale riciclati e stampati in 3D. Pavimento, soffitto e portiere sono rivestiti con un materiale derivato dal riciclo dei sedili di vecchie Peugeot dismesse. Il nome "Polygon" (Poligono) evoca le molteplici sfaccettature di un'auto pensata per cambiare pelle in pochi minuti. Molti elementi dall'Hypersquare alle schiume dei sedili (sostituibili per cambiare colore o ergonomia) sono intercambiabili.