Peugeot Polygon: l'auto che si potrà "giocare" su Fortnite

Youngtimer Peugeot: le "sportivette" del leone francese
Svelata la prima immagine della nuova concept car che anticipa l'erede delle 208 in arrivo nel 2027. L'obiettivo è quello di avvicinarsi a un pubblico giovane, per questo l'auto sarà giocabile sul celebre videogiame
La Casa del Leone ha deciso di svelare la prima immagine del suo nuovo concept: Polygon. Trattasi di "linee guida", però Stellantis ha già dimostrato con la Lancia Pu+ra HPE di essere capace di riportare sul prodotto finale, la nuova Ypsilon, alcuni spunti del concept.
Riscrivere il piacere di guida
Solo il tempo ci dirà se sull'erede della 208, esordio previsto nel 2027, vettura che sarà costruita sulla piattaforma Stla Small, saranno riprodotti alcuni dettagli della Peugeot Polygon. Da un primo sguardo si può notare alcuni richiami al passato come il montante posteriore a triangolo, tipico del mito 205 o i cerchi forati che ricordano la 205 Gti.
Sterzo di nuova generazione
Peugeot guarda al futuro definendo il suo abitacolo innovativo e introduce il rivoluzionario controllo dello sterzo Hypersquare dotato di tecnologia Steer-by-Wire: un sistema di sterzo completamente elettronico che elimina il collegamento meccanico tra il volante e le ruote, sostituendolo con segnali digitali inviati tramite cavi.
Peugeot Polygon City: l'esordio nel gioco Fortnite
Attrarre i giovani. Per questo motivo dal 10 novembre alle ore 10:11 a.m. su Fortnite, uno dei giochi più apprezzati dagli adolescenti e non solo, nascerà quest'isola unica a forma di Hypersquare, il rivoluzionario comando dello sterzo di Peugeot, elemento centrale del futuro di Peugeot e del Polygon Concept stesso. Questa esperienza divertente, coinvolgente e innovativa è aperta a tutti. Peugeot riafferma così la sua presenza nell'universo dei videogiochi con un nuovo modo divertente di esplorare in anteprima questa concept car.