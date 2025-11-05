Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
drive up
CONCEPT CAR

Peugeot Polygon: l'auto che si potrà "giocare" su Fortnite

Svelata la prima immagine della nuova concept car che anticipa l'erede delle 208 in arrivo nel 2027. L'obiettivo è quello di avvicinarsi a un pubblico giovane, per questo l'auto sarà giocabile sul celebre videogame

di Redazione Drive Up
05 Nov 2025 - 13:28
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

La Casa del Leone ha deciso di svelare la prima immagine del suo nuovo concept: Polygon. Trattasi di "linee guida", però Stellantis ha già dimostrato con la Lancia Pu+ra HPE di essere capace di riportare sul prodotto finale, la nuova Ypsilon, alcuni spunti del concept.

Youngtimer Peugeot: le "sportivette" del leone francese

1 di 6
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Riscrivere il piacere di guida
Solo il tempo ci dirà se sull'erede della 208, esordio previsto nel 2027, vettura che sarà costruita sulla piattaforma Stla Small, saranno riprodotti alcuni dettagli della Peugeot Polygon. Da un primo sguardo si può notare alcuni richiami al passato come il montante posteriore a triangolo, tipico del mito 205 o i cerchi forati che ricordano la 205 Gti.
Sterzo di nuova generazione

© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Peugeot guarda al futuro definendo il suo abitacolo innovativo e introduce il rivoluzionario controllo dello sterzo Hypersquare dotato di tecnologia Steer-by-Wire: un sistema di sterzo completamente elettronico che elimina il collegamento meccanico tra il volante e le ruote, sostituendolo con segnali digitali inviati tramite cavi.
Peugeot Polygon City: l'esordio nel gioco Fortnite
Attrarre i giovani. Per questo motivo dal 10 novembre alle ore 10:11 a.m. su Fortnite, uno dei giochi più apprezzati dagli adolescenti e non solo, nascerà quest'isola unica a forma di Hypersquare, il rivoluzionario comando dello sterzo di Peugeot, elemento centrale del futuro di Peugeot e del Polygon Concept stesso. Questa esperienza divertente, coinvolgente e innovativa è aperta a tutti. Peugeot riafferma così la sua presenza nell'universo dei videogiochi con un nuovo modo divertente di esplorare in anteprima questa concept car

Ti potrebbe interessare

peugeot
peugeot concetp fortnite
peugeot fortnite
peugeot polygon
peugeot polygon fortnite
polygon city fortnite
polygon city

Ultimi video

01:31
intervista magni eicma SRV

Magri: "Tanti giovani all'Eicma, che orgoglio"

15:56
La puntata del 30 ottobre #DriveUp

La puntata del 30 ottobre #DriveUp

26:16
Puntata del 1 novembre #DriveUp

Puntata del 1 novembre #DriveUp

04:33
My Dacia Road, Episodio 3: Matera

My Dacia Road, Episodio 3: Matera

02:03
EICMA, tutto pronto per l'edizione 82° dal 6 al 9 novembre

EICMA, tutto pronto per l'edizione 82° dal 6 al 9 novembre

02:07
Honda Prelude, design essenziale e aerodinamico

Honda Prelude, design essenziale e aerodinamico

02:40
Auto super, anzi da...Supereroe: le Batmobili nei film

Auto super, anzi da...Supereroe: le Batmobili nei film

02:03
Il lusso secondo Lexus, un'esperienza multisensoriale a Madrid

Il lusso secondo Lexus, un'esperienza multisensoriale a Madrid

02:23
Nuova Alfa Romeo Tonale, un simbolo di italianità

Nuova Alfa Romeo Tonale, un simbolo di italianità

02:29
La prova in Pista a Fiorano della Ferrari 296 Speciale

La prova in Pista a Fiorano della Ferrari 296 Speciale

01:35
L'editoriale: i problemi dell'IVA, la normativa sull'omologazione

L'editoriale: i problemi dell'IVA, la normativa sull'omologazione

00:13
Rental Ferrari crash

Rental Ferrari crash

01:26
MASERATI CARABINIERI SRV

La MCPura si arruola nei Carabinieri

01:21
PILLS SRV MICHELIN ( IB) SRV

Le novità all-season di Michelin

01:11
intervista meda eicma SRV

Meda: "L'Eicma è passione, ecco perché"

01:31
intervista magni eicma SRV

Magri: "Tanti giovani all'Eicma, che orgoglio"

I più visti di Drive Up

Tutte le auto di Jannik Sinner

La Lamborghini di Cristiano Ronaldo Jr.

Jannik Sinner torna numero 1: ecco tutte le sue auto

Puntata del 1 novembre #DriveUp

Puntata del 1 novembre #DriveUp

Meno di 20.000 Euro per una Ferrari o una Lamborghini

La McLaren di Ayrton Senna all'asta: vale, almeno, 15 milioni di dollari

Notizie del giorno
Vedi tutti
14:14
Udinese, Zaniolo: "Ho capito perché Di Natale preferiva rimane qui che andare alla Juventus"
Edizione ore 13.15 del 5 novembre
14:12
Edizione ore 13.15 del 5 novembre
Nuovo Toyota RAV4
14:05
Nuovo Toyota RAV4
EICMA: domani apre al pubblico
14:05
EICMA: domani apre al pubblico
WRC Rally Giappone
14:03
WRC Rally Giappone