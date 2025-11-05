Peugeot Polygon: l'auto che si potrà "giocare" su Fortnite

Peugeot guarda al futuro definendo il suo abitacolo innovativo e introduce il rivoluzionario controllo dello sterzo Hypersquare dotato di tecnologia Steer-by-Wire: un sistema di sterzo completamente elettronico che elimina il collegamento meccanico tra il volante e le ruote, sostituendolo con segnali digitali inviati tramite cavi.

Peugeot Polygon City: l'esordio nel gioco Fortnite

Attrarre i giovani. Per questo motivo dal 10 novembre alle ore 10:11 a.m. su Fortnite, uno dei giochi più apprezzati dagli adolescenti e non solo, nascerà quest'isola unica a forma di Hypersquare, il rivoluzionario comando dello sterzo di Peugeot, elemento centrale del futuro di Peugeot e del Polygon Concept stesso. Questa esperienza divertente, coinvolgente e innovativa è aperta a tutti. Peugeot riafferma così la sua presenza nell'universo dei videogiochi con un nuovo modo divertente di esplorare in anteprima questa concept car.