Cremonese, ufficiale l'arrivo di Maleh dal Lecce: formula e dettagli

31 Gen 2026 - 13:29
© X

© X

Ufficiale il passaggio di Youssef Maleh, in prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo a determinate condizioni, dal Lecce alla Cremonese.

Il comunicato della Cremonese: "U.S. Cremonese comunica di aver acquisito con la formula del prestito fino al termine della stagione e obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni i diritti alle prestazioni sportive di Youssef Maleh dalla società U.S. Lecce.

Centrocampista nato a Castel San Pietro Terme (Bologna) il 22 agosto del 1998, dopo aver concluso il proprio percorso di crescita nel settore giovanile del Cesena si affaccia al calcio dei grandi con il Ravenna nel 2017 per poi vincere i playoff di Serie B in maglia Venezia nel 2021. A partire da quell’anno si afferma in Serie A scendendo in campo con Fiorentina, Empoli e Lecce: in totale vanta 117 presenze nel massimo campionato, di cui nove nella stagione in corso. A livello internazionale rappresenta il Marocco, con cui ha esordito nel 2023. Il numero di maglia scelto è il 29. Benvenuto in grigiorosso, Youssef!"

maleh
cremonese
mercato
serie a

