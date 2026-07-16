Doualla e Succo guidano l'assalto azzurro negli Europei under 18 di Rieti
Da oggi la quinta edizione della rassegna continentale giovanile con le due atlete del 2009 punte di diamante della formazione italianadi Redazione Sprintnews
© Grana/Fidal
Kelly Doualla e Alessia Succo saranno le due atlete italiane più attese dei Campionati Europei under 18 di atletica leggera, che si svolgeranno da oggi giovedì 16 a domenica 19 luglio nello Stadio Raul Guidobaldi di Rieti, per la quinta edizione della manifestazione internazionale nata nel 2016 e diventata il primo grande palcoscenico per i migliori talenti del continente, nella sede italiana dove avrebbe già dovuto svolgersi nel 2020 salvo l'inevitabile annullamento a causa della pandemia mondiale.
In prima fila ci sarà Doualla, 16 anni compiuti il 20 novembre scorso, straordinaria velocista lombarda di origini camerunensi, che nel 2025 ha stabilito con il tempo di 11"21 la migliore prestazione europea under 18 nei 100 metri, disciplina che la vedrà impegnata nell'evento insieme alla staffetta 4x100, ma detentrice anche del record nazionale under 20, categoria superiore alla sua che l'ha vista trionfare l'anno scorso nei campionati europei di Tampere in Finlandia.
Riflettori puntati anche sull'atleta piemontese Succo, 17 anni compiuti il 7 febbraio scorso, pure lei primatista europea under 18 con 12"86 della sua specialità dei 100 ostacoli, con barriere alte 0,76 per le allieve rispetto agli 0,84 di tutte le altre categorie, anche lei in gara con il ruolo di netta favorita come la sua compagna di nazionale Doualla.
Doualla sarà sui blocchi già nella giornata odierna per le batterie dei 100 metri del mattino, ma il clou sarà domani sera 17 luglio con le semifinali e la finale alle 20.20, mentre Succo scenderà in pista sabato 18 luglio in mattinata per le batterie dei 100 H, con semifinali e finale domenica 19 luglio alle 18.20, giornata conclusiva che vedrà alla 19.00 anche l'atto conclusivo della 4x100 donne con Doualla.
Complessivamente la formazione italiana sarà composta da 75 atleti, 40 allievi e 35 allieve, di cui 48 nati nel 2009 e 27 nel 2010, sotto la guida del vicedirettore tecnico Tonino Andreozzi, ricordando tra i principali aspiranti ai più alti gradini del podio, oltre a Doualla e Succo, lo specialista nel getto del peso pesista Antony Del Pioluogo, il mezzofondista Yasmine Lazouzi in gara nei 2000 siepi, la lunghista Poko Silvia Canape, le marciatrici Caterina Carissimi e Rebecca D’Alessandro impegnate sui 5000 metri, Federico Giardiello sui 1500 maschili, Davide Crisci e Kalidjatou Sella Bance nei 400 ostacoli, Nicolò Borello sui 400 piani, Gabriele Belardi nel salto con l'asta e Antonio Di Palma nel lancio del giavellotto.