Doualla e Succo guidano l'assalto azzurro negli Europei under 18 di Rieti

Complessivamente la formazione italiana sarà composta da 75 atleti, 40 allievi e 35 allieve, di cui 48 nati nel 2009 e 27 nel 2010, sotto la guida del vicedirettore tecnico Tonino Andreozzi, ricordando tra i principali aspiranti ai più alti gradini del podio, oltre a Doualla e Succo, lo specialista nel getto del peso pesista Antony Del Pioluogo, il mezzofondista Yasmine Lazouzi in gara nei 2000 siepi, la lunghista Poko Silvia Canape, le marciatrici Caterina Carissimi e Rebecca D’Alessandro impegnate sui 5000 metri, Federico Giardiello sui 1500 maschili, Davide Crisci e Kalidjatou Sella Bance nei 400 ostacoli, Nicolò Borello sui 400 piani, Gabriele Belardi nel salto con l'asta e Antonio Di Palma nel lancio del giavellotto.