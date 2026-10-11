1 di 4
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Salone di Parigi

La nuova Alfa Romeo Cuorerosso

Al di là delle forme da coupé a quattro porte firmate dal Centro Stile di Alejandro Mesonero, il vero capolavoro sta sotto la pelle. Smentendo le cassandre che la volevano morta e sepolta, l'architettura Giorgio continua a vivere ed evolversi. È proprio questo telaio a ospitare l'arma finale dell'ingegneria di Arese: un'inedita evoluzione del celebre 2.9 litri V6 biturbo, questa volta accoppiato a un modulo full hybrid. Un'operazione di chirurgia meccanica ad altissima fedeltà che permette al sei cilindri di rispettare le future normative sulle emissioni senza rinunciare al suo ruggito viscerale

11 Ott 2026 - 21:22
4 foto
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
alfa romeo
alfa
supercar
salone di parigi

Ultimi video

01:45
Peugeot E-208 GTi, una piccola sportiva dalla guida fluida

Peugeot E-208 GTi, una piccola sportiva dalla guida fluida

25:43
Puntata del 10 ottobre #DriveUp

Puntata del 10 ottobre #DriveUp

02:59
Drive Up, le 3 news della settimana

Drive Up, le 3 news della settimana

01:15
Ringo's Garage: Chevrolet Corvette Grand Sport, un'auto all'avanguardia per la strada e la pista

Ringo's Garage: Chevrolet Corvette Grand Sport, un'auto all'avanguardia per la strada e la pista

01:27
Audi A3 Design Sportback, tra comfort e una nuova esperienza digitale

Audi A3 Design Sportback, tra comfort e una nuova esperienza digitale

03:10
Nuova Dodge Charger, una vettura potente dallo spirito selvaggio

Nuova Dodge Charger, una vettura potente dallo spirito selvaggio

03:37
Toyota Yaris Cross

Toyota Yaris Cross

03:43
Dacia Duster hybrid-G 150

Dacia Duster hybrid-G 150

03:24
Coppie d'Assi: Patrese e Alboreto

Coppie d'Assi: Patrese e Alboreto

04:09
Tatuus T-326

Tatuus T-326

01:48
UNRAE si avvicina agli automobilisti

UNRAE si avvicina agli automobilisti

01:24
Cadillac V-ONE concept

Cadillac V-ONE concept

02:09
GP Storico d'Italia

GP Storico d'Italia

02:02
ASI Fest, a Misano il raduno del motorismo storico per i 60 anni del gruppo

ASI Fest, a Misano il raduno del motorismo storico per i 60 anni del gruppo

01:35
Suzuki Across, design muscoloso e aggiornamenti tecnologici

Suzuki Across, design muscoloso e aggiornamenti tecnologici

01:45
Peugeot E-208 GTi, una piccola sportiva dalla guida fluida

Peugeot E-208 GTi, una piccola sportiva dalla guida fluida

I più visti di Drive Up

Due bimbi scavano in giardino e trovano una Ferrari

Elodie nuda per il calendario Pirelli: è la protagonista

Ferrari Collectibles a Milano

Ferrari Collectibles a Milano

Lancia Gamma, eleganza italiana e anima hi-tech

Maserati MC Pura

Maxi sequestro di 90 supercar a un truffatore

Da 2 a 11 milioni: Ferrari è un investimento certo