Presidente Jfa: "Congresso Afc pura politica, su iniziativa Infantino"

"Sono circolate notizie secondo cui l'Asia avrebbe assunto una posizione unitaria in merito all'elezione del prossimo presidente della Fifa. In realtà, a nessuno è stato consentito di intervenire, porre domande, partecipare a un dibattito o parlare con i media", ha sottolineato, "La mancanza di trasparenza porta a una mancanza di responsabilità. Non si dovrebbero tollerare coercizioni, minacce o tangenti di alcun tipo". Il principe Ali non ha fornito ulteriori dettagli sulle sue dichiarazioni. Al Jazeera ha contattato Fifa e Afc per ottenere un commento, senza ottenere risposta. Anche Infantino è intervenuto al congresso dell'Afc, esprimendo sostegno allo sceicco Salman per un nuovo mandato. Ad agosto, il principe Ali - ha ricordato al Jazeera - aveva lanciato un duro attacco pubblico contro Infantino, accusandolo di "ricatto" e affermando che la Fifa gli aveva offerto assistenza per risolvere i problemi del regno in cambio del suo sostegno alla candidatura del presidente. Due giorni dopo, il principe Ali aveva confermato che giocatori e membri dello staff della nazionale giordana avevano ricevuto i premi in denaro arretrati per la partecipazione alla Coppa araba del 2025. La federazione era in attesa dal mese di dicembre dei premi in denaro spettanti per aver raggiunto la finale della Coppa araba in Qatar. Sabato, Infantino ha liquidato con una risata le domande sull'eventualità che avesse preso in considerazione le dimissioni dopo il fallimento della proposta Ffe, richiamando quello che ha descritto come un sostegno schiacciante da parte delle federazioni affiliate di tutto il mondo. Il sostegno dell'Afc ha rafforzato notevolmente le prospettive di rielezione del dirigente sportivo italo-svizzero, lasciando l'Europa sempre più isolata ed evidenziando in particolare l'assenza di un candidato alternativo.