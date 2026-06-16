La presentazioni

O.S.C.A. MT6, nasce lo “Sportover” compatto. Il primo della specie

Un nuovo crossover italiano che promette di riscrivere le regole del segmento

di Ilaria Brugnotti
16 Giu 2026 - 10:41
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© Ufficio Stampa

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A soli venti giorni dalla presentazione di ITALA 35, Historic Italian Brands accelera il progetto di rilancio dei grandi marchi dell’automobilismo italiano e affida la rinascita di O.S.C.A. (Officine Specializzate Costruzione Automobili) alla nuova MT6, un modello che inaugura la categoria dello “Sportover” compatto.
Nuovo segmento
Lunga 4 metri e 51 centimetri, MT6 interpreta le esigenze del mercato, senza rinunciare al patrimonio sportivo del marchio fondato a Bologna dai fratelli Bindo, Ettore ed Ernesto Maserati. Il risultato è un crossover coupé che combina proporzioni dinamiche, superfici scolpite e una forte identità sportiva con tecnologie moderne, finiture di pregio e prestazioni di livello. La sigla MT6 sottolinea il legame diretto con la storia: il richiamo è alla mitica MT4, il “siluro”, la prima vettura da competizione O.S.C.A., vincitrice al Gran Premio di Napoli del 1948.
Design italiano tra tradizione e innovazione
Silhouette da coupé, fiancate muscolose e una linea di cintura alta che sale verso la parte posteriore, accompagnando il profilo a coupé del tetto. Il frontale si distingue per una griglia dal carattere deciso che richiama le berlinette e le coupé O.S.C.A. degli anni Cinquanta e Sessanta, realizzate dai grandi maestri carrozzieri come Zagato e Vignale. Elemento distintivo è l’utilizzo di componenti in carbonio 100% “made in Italy” sviluppati insieme a Carbotech. Il design della MT6 nasce dalla collaborazione tra il Centro Stile di Fabbrica Italia e Italdesign, partner strategico che firma l’intera gamma dei marchi O.S.C.A. e ITALA.
Abitacolo sportivo e raffinato
L’ambiente interno è stato sviluppato in collaborazione con Recaro, che ha realizzato sedili sportivi rivestiti in pelle e Alcantara per esaltare il carattere dinamico del modello. L’Alcantara caratterizza anche pannelli porta, plancia e numerosi dettagli dell’abitacolo, mentre il volante sportivo a tre razze è rivestito in pelle proveniente da concerie italiane e, per gli appassionati più esigenti, è in fase di progettazione un pacchetto “racing”.
Tecnologia e comfort ai vertici della categoria
Dal punto di vista tecnico, la MT6 nasce dalla piattaforma fornita da Changan, uno dei maggiori costruttori automobilistici mondiali, sulla quale è stato sviluppato un importante programma di personalizzazione finalizzato a conferire alla vettura un comportamento dinamico coerente con la tradizione O.S.C.A. Il motore 1.5 TGDI è stato oggetto di una specifica calibrazione elettronica per migliorare l’erogazione della potenza e la risposta in tutte le condizioni di utilizzo. La nuova O.S.C.A. MT6 sarà proposta al prezzo di 49.000 euro ed è solo la prima. Sarà presto affiancata da MT8, sportover di grandi dimensioni, disponibile sia con trazione anteriore sia integrale predittiva. Infine, arriverà anche una supersportiva ispirata alle grandi GT biposto che hanno reso celebre il marchio nel mondo.

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